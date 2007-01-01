Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Подушка на стул, галета, велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
Подушка на стул, галета, велюр синий
33 оценки
39035
600 ₽
Товар в корзине. Перейти
Подушка на стул, галета, велюр синий - фото 1Подушка на стул, галета, велюр синий - фото 2Подушка на стул, галета, велюр синий - фото 3Подушка на стул, галета, велюр синий - фото 4Подушка на стул, галета, велюр синий - фото 5
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Подушка на стул, галета, велюр синий производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Подушка на стул, галета, велюр синий производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Подушка на стул, галета, велюр синий производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Подушка на стул, галета, велюр синий производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Подушка на стул, галета, велюр синий производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Подушка на стул, галета, велюр синий производства ChiedoCover
+2Реальное изображение товара 7 Подушка на стул, галета, велюр синий производства ChiedoCover
Распродажа

Подушка на стул, галета, велюр синий

Артикул: CH-016-602
33 оценки
Основные характеристики
  • Ширина390 мм
  • Глубина400 мм
  • Толщина10 мм
  • Цветсиний
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подушка на стул, галета, велюр серый
Фотография товара Подушка на стул, галета, велюр серый от компании ChiedoCover.
Следующий Подушка на стул, галета, велюр желтый
Фотография товара Подушка на стул, галета, велюр желтый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Создайте уютную и гостеприимную атмосферу в вашем заведении с нашими подушками на стулья. Идеальное решение для ресторанов, кафе, баров и отелей, которые ценят комфорт своих посетителей и стремятся к безупречному сервису.

Ключевые преимущества:
Повышенный комфорт для гостей
Мягкая и упругая набивка подушек обеспечивает приятное сидение даже при длительном пребывании. Ваши гости оценят заботу о их удобстве, что положительно скажется на их впечатлении о заведении.

Прочность и долговечность
Подушки изготовлены из качественных материалов, устойчивых к истиранию и выцветанию. Они выдерживают интенсивное использование, сохраняя свой внешний вид и функциональность на долгие годы.

Легкость в уходе и гигиена
Подушки легко снимаются и чистятся, что упрощает поддержание чистоты и гигиены в зале. Это особенно важно для заведений с высокой проходимостью.

Универсальный дизайн
Лаконичный и стильный внешний вид подушек позволяет им гармонично вписаться в любой интерьер, будь то классический ресторан или современное кафе.

Экономия и выгода
Мы предлагаем выгодные оптовые цены для бизнеса, что позволяет вам оптимизировать бюджет без ущерба для качества.

Наши подушки на стулья – это не только комфорт для ваших гостей, но и выгодное решение для вашего бизнеса. Они сочетают в себе качество, стиль и доступность, помогая вам создавать неповторимую атмосферу в заведении.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина390 мм
  • Глубина400 мм
  • Толщина10 мм
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты тканиХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииИнструкция по замерам
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Популярные варианты ткани - Велюр Белла

Подушка на стул, галета, велюр синий - ткань в цвете 0404
Подушка на стул, галета, велюр синий - ткань в цвете 1818
Подушка на стул, галета, велюр синий - ткань в цвете 1717
Подушка на стул, галета, велюр синий - ткань в цвете 1313
Подушка на стул, галета, велюр синий - ткань в цвете 2020
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Велюр Teddy / Тедди

Подушка на стул, галета, велюр синий - ткань в цвете Тэдди 833 (нежно-роз.) п/зТэдди 833 (нежно-роз.) п/з
Подушка на стул, галета, велюр синий - ткань в цвете Тэдди 826 (незабудка)Тэдди 826 (незабудка)
Подушка на стул, галета, велюр синий - ткань в цвете Тэдди 818 (нежно-салат.) п/зТэдди 818 (нежно-салат.) п/з
Подушка на стул, галета, велюр синий - ткань в цвете Тэдди 731 (т.беж)Тэдди 731 (т.беж)
Подушка на стул, галета, велюр синий - ткань в цвете Тэдди 728Тэдди 728
Смотреть полный каталог тканей

Похожие товары

Фотография товара Комплект мебели и текстиля на 4 персоны, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели и текстиля на 4 персоны, белый, произведённого компанией ChiedoCover
23 390
Оптовая цена

Комплект мебели и текстиля на 4 персоны, белый

49
Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, желтая, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, желтая

38
Фотография товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, фиолетовая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
от630
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, фиолетовая

35
Фотография товара Фартук официанта 08 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фартук официанта 08, произведённого компанией ChiedoCover
от690

Фартук официанта 08

43
Фотография товара Чехол Е04 на стул Eames, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е04 на стул Eames, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390

Чехол Е04 на стул Eames, велюр серый

49
  • зеленый
  • коричневый
  • серый
  • бежевый
Распродажа
Фотография товара Подушка на стул, галета бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка на стул, галета бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от39014
450 ₽

Подушка на стул, галета бежевый

42
Фотография товара Дорожка ДАК от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дорожка ДАК, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890

Дорожка ДАК

35
Фотография товара Дорожка ДАК ромб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дорожка ДАК ромб, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890

Дорожка ДАК ромб

49
Фотография товара Салфетка ДАК, майские цветы от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салфетка ДАК, майские цветы, произведённого компанией ChiedoCover
от240

Салфетка ДАК, майские цветы

41
Фотография товара Подушка на стул 39х39, шоколадная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка на стул 39х39, шоколадная, произведённого компанией ChiedoCover
520

Подушка на стул 39х39, шоколадная

48
  • серый
  • коричневый
  • бежевый

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол раздвижной Моден 1400х800+300, даркстоун, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
36 290

Стол раздвижной Моден 1400х800+300, даркстоун, черный муар

9
Фотография товара Стул Наполеон с подушкой, экокожа Фаворит 10, РАЛ 3003 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон с подушкой, экокожа Фаворит 10, РАЛ 3003, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790

Стул Наполеон с подушкой, экокожа Фаворит 10, РАЛ 3003

5
Настоящее фото товара Стол мобильный складной радиусный, дуб сафари, белый, 25 мм, 160*70, произведённого компанией ChiedoCover
24 590
Оптовая цена

Стол мобильный складной радиусный, дуб сафари, белый, 25 мм, 160*70

8
  • белый
  • коричневый, антрацит
  • антрацит, темно-серый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кьявари Серовато-Оранжевый, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Серовато-Оранжевый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290

Стул Кьявари Серовато-Оранжевый, деревянный

303
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 25 мм серебряный с подлокотниками и пюпитром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25 мм серебряный с подлокотниками и пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от4 280

Стул Хит 25 мм серебряный с подлокотниками и пюпитром

26
Фотография товара Стол складной Уитни, под ротанг от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Уитни, под ротанг, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стол складной Уитни, под ротанг

7
  • белый
  • серый, черный
  • коричневый
  • светло-серый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 5, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 5, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090

Стол Лидер 5, венге

478
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20, рогожка Еспо 35, каркас черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20, рогожка Еспо 35, каркас черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от1 35042
2 325 ₽

Стул Хит 20, рогожка Еспо 35, каркас черный муар

6
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Стол мобильный складной бук, антрацит, 22 мм, 100*70, произведённого компанией ChiedoCover
20 190
Оптовая цена

Стол мобильный складной бук, антрацит, 22 мм, 100*70

10
Распродажа
Фотография товара Стул Кьявари морилка Коричневый, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари морилка Коричневый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29028
8 690 ₽

Стул Кьявари морилка Коричневый, деревянный

328

Другие товары из раздела банкетный текстиль

Распродажа
Фотография товара Скатерть Габардин, прямоугольная, коричневая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть Габардин, прямоугольная, коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от61033
900 ₽

Скатерть Габардин, прямоугольная, коричневая

49
  • коричневый
  • бордовый
  • изумрудный
  • слоновая кость
Фотография товара Фартук официанта 02 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фартук официанта 02, произведённого компанией ChiedoCover
490
Оптовая цена

Фартук официанта 02

42
Фотография товара Фартук официанта 03 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фартук официанта 03, произведённого компанией ChiedoCover
790
Оптовая цена

Фартук официанта 03

46
Фотография товара Фартук официанта 04 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фартук официанта 04, произведённого компанией ChiedoCover
690
Оптовая цена

Фартук официанта 04

44
Фотография товара Подушка для стула Кроссбэк, черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка для стула Кроссбэк, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка для стула Кроссбэк, черная

31
Фотография товара Подушка для стула Кроссбэк, красная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка для стула Кроссбэк, красная, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка для стула Кроссбэк, красная

34
Фотография товара Дорожка ДАК тропики от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дорожка ДАК тропики, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890

Дорожка ДАК тропики

49
Фотография товара Комплект столовый 3, лен/ весенний зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект столовый 3, лен/ весенний зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 720

Комплект столовый 3, лен/ весенний зеленый

38
Распродажа
Настоящее фото товара Скатерть синий лен, произведённого компанией ChiedoCover
от3 59040
5 890 ₽

Скатерть синий лен

39
Распродажа
Фотография товара Скатерть круглая, Д3350 мм, журавинка, белая гладь, в пол, 1 шов от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть круглая, Д3350 мм, журавинка, белая гладь, в пол, 1 шов, произведённого компанией ChiedoCover
от6 39030
9 090 ₽

Скатерть круглая, Д3350 мм, журавинка, белая гладь, в пол, 1 шов

5

Товар в корзине

Подушка на стул, галета, велюр синий
Подушка на стул, галета, велюр синий
от 390
600 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол раздвижной Моден 1400х800+300, даркстоун, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
36 290

Стол раздвижной Моден 1400х800+300, даркстоун, черный муар

9
Фотография товара Стул Наполеон с подушкой, экокожа Фаворит 10, РАЛ 3003 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон с подушкой, экокожа Фаворит 10, РАЛ 3003, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790

Стул Наполеон с подушкой, экокожа Фаворит 10, РАЛ 3003

5
Настоящее фото товара Стол мобильный складной радиусный, дуб сафари, белый, 25 мм, 160*70, произведённого компанией ChiedoCover
24 590
Оптовая цена

Стол мобильный складной радиусный, дуб сафари, белый, 25 мм, 160*70

8
  • белый
  • коричневый, антрацит
  • антрацит, темно-серый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кьявари Серовато-Оранжевый, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Серовато-Оранжевый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290

Стул Кьявари Серовато-Оранжевый, деревянный

303

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности