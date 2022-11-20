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Подушка на стул, галета, велюр синий - фото 1Подушка на стул, галета, велюр синий - фото 2Подушка на стул, галета, велюр синий - фото 3Подушка на стул, галета, велюр синий - фото 4Подушка на стул, галета, велюр синий - фото 5Подушка на стул, галета, велюр синий - фото 6

Подушка на стул, галета, велюр синий

15 оценок
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Подушка на стул, галета, велюр серый
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Подушка на стул, галета, велюр серый

Популярные варианты ткани

Подушка на стул, галета, велюр синий - ткань в цвете 2-110510 шампань2-110510 шампань
Подушка на стул, галета, велюр синий - ткань в цвете 2-181763 красный2-181763 красный
Подушка на стул, галета, велюр синий - ткань в цвете 2-251003 темно-синий2-251003 темно-синий
Подушка на стул, галета, велюр синий - ткань в цвете 1927-010101 белый1927-010101 белый
Подушка на стул, галета, велюр синий - ткань в цвете 1346-010101 белый1346-010101 белый
Подушка на стул, галета, велюр синий - ткань в цвете 1346-110701 слоновая кость1346-110701 слоновая кость
Подушка на стул, галета, велюр синий - ткань в цвете 1346-141119 бежевый1346-141119 бежевый
Подушка на стул, галета, велюр синий - ткань в цвете 1812-161004 бордо1812-161004 бордо
Подушка на стул, галета, велюр синий - ткань в цвете 116 Золотой116 Золотой
Подушка на стул, галета, велюр синий - ткань в цвете 162 Красный162 Красный
Подушка на стул, галета, велюр синий - ткань в цвете 1625-010101 белый1625-010101 белый
Подушка на стул, галета, велюр синий - ткань в цвете 1625-040403/310503 золото с голубым1625-040403/310503 золото с голубым
Подушка на стул, галета, велюр синий - ткань в цвете 277 Светло-бежевый277 Светло-бежевый
Подушка на стул, галета, велюр синий - ткань в цвете 002-141119 бежевый 002-141119 бежевый
Подушка на стул, галета, велюр синий - ткань в цвете 1835-0101011835-010101
Подушка на стул, галета, велюр синий - ткань в цвете ТБФ-4-2 БелыйТБФ-4-2 Белый
Подушка на стул, галета, велюр синий - ткань в цвете 1000-9051000-905
Подушка на стул, галета, велюр синий - ткань в цвете 1000-5131000-513
Подушка на стул, галета, велюр синий - ткань в цвете 1000-1071000-107
Подушка на стул, галета, велюр синий - ткань в цвете 1000-0001000-000
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Характеристики товара

Описание

Обивка: велюр

Наполнитель: поролон

Толщина: 1 см

Размер: 39х40 см

Цвет подушки может быть любым

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Подушка на стул, галета, велюр синий — выполненные заказы

Фотография товара Стул Такер, чёрный, синяя галета на стул, скатерть синяя от компании ChiedoCover.Стул Такер, чёрный, синяя галета на стул, скатерть синяя Фотография товара Подушка на стул, галета, синий велюр от компании ChiedoCover.Подушка на стул, галета, синий велюр
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