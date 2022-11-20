Характеристики товара
Описание
Обивка: велюр
Наполнитель: поролон
Толщина: 1 см
Размер: 39х40 см
Цвет подушки может быть любым
Обивка: велюр
Наполнитель: поролон
Толщина: 1 см
Размер: 39х40 см
Цвет подушки может быть любым
Подушка-чехол 03 для стула Кьявари
Подушка 01 для стула Кьявари, 5см
Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см
Подушка-чехол 05 на стул Кьявари
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, зеленая
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, черная
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, бирюзовая
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, желтая
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, красная
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, синяя
Чехол 02 из плотного спандекса
Подстолье чугунное 1023
Подушка галета зеленая
Подстолье 1042EM
Стальное Подстолье 1254EM
Стальное Подстолье 1030EM барное
Стальное Подстолье 1022EM
Подушка на стул, галета, велюр желтый
Подушка на стул, галета, велюр зеленый
Подушка на стул, галета, велюр оранжевый