Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, венге, градиент, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Кроссбэк, венге, градиент
45 оценок
7 9904
8 290 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Кроссбэк, венге, градиент - фото 1Стул Кроссбэк, венге, градиент - фото 2Стул Кроссбэк, венге, градиент - фото 3Стул Кроссбэк, венге, градиент - фото 4Стул Кроссбэк, венге, градиент - фото 5Стул Кроссбэк, венге, градиент - фото 6Стул Кроссбэк, венге, градиент - фото 7Стул Кроссбэк, венге, градиент - фото 8Стул Кроссбэк, венге, градиент - фото 9Стул Кроссбэк, венге, градиент - фото 10Стул Кроссбэк, венге, градиент - фото 11Стул Кроссбэк (Crossback) | СТУЛОБЗОР #1 - видео 12
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Кроссбэк, венге, градиент производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Кроссбэк, венге, градиент производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Кроссбэк, венге, градиент производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Кроссбэк, венге, градиент производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Кроссбэк, венге, градиент производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Кроссбэк, венге, градиент производства ChiedoCover
+24Реальное изображение товара 7 Стул Кроссбэк, венге, градиент производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

Подробнее

Стул Кроссбэк, венге, градиент

Артикул: CH-009-813
45 оценок
Основные характеристики
  • Ширина480 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Кроссбэк, корица
Фотография товара Стул Кроссбэк, корица от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Кроссбэк, старинный орех
Фотография товара Стул Кроссбэк, старинный орех от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Цвет стула может быть любым

Производство - Россия

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес4 кг
  • Материал сиденьядерево
  • Материал каркасадерево
  • Цветтемно-коричневый, светло-коричневый
  • Обивкаотсутствует
  • По конструкцииСтулья с жестким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Габариты в миллиметрах

  • Высота:880
  • Ширина:480
  • Длина сидения:530
  • Высота до сидения:460
Фотография размеры стула Стул Кроссбэк, венге, градиент ChiedoCover
  • 880
  • 480
  • 530
  • 460
Варианты покрытияХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Варианты покрытия - Покрытие дерево

Стул Кроссбэк, венге, градиент - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - ВенгеМатериал - Бук. Цвет - Венге
Стул Кроссбэк, венге, градиент - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Старинный орехМатериал - Бук. Цвет - Старинный орех
Стул Кроссбэк, венге, градиент - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Красное деревоМатериал - Бук. Цвет - Красное дерево
Стул Кроссбэк, венге, градиент - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Светлый орехМатериал - Бук. Цвет - Светлый орех
Стул Кроссбэк, венге, градиент - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - НатуральныйМатериал - Бук. Цвет - Натуральный
Стул Кроссбэк, венге, градиент - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Органика белыйМатериал - Бук. Цвет - Органика белый
Стул Кроссбэк, венге, градиент - покрытие в цвете Эмаль Золото 1036Эмаль Золото 1036
Стул Кроссбэк, венге, градиент - покрытие в цвете Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035
Стул Кроссбэк, венге, градиент - покрытие в цвете Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015
Стул Кроссбэк, венге, градиент - покрытие в цвете Эмаль Шоколадный 8017Эмаль Шоколадный 8017
Стул Кроссбэк, венге, градиент - покрытие в цвете Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016
Стул Кроссбэк, венге, градиент - покрытие в цвете Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005
Стул Кроссбэк, венге, градиент - покрытие в цвете Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007
Стул Кроссбэк, венге, градиент - покрытие в цвете Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006
Стул Кроссбэк, венге, градиент - покрытие в цвете Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001
Стул Кроссбэк, венге, градиент - покрытие в цвете Эмаль Белый 9003Эмаль Белый 9003

Похожие товары

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кроссбэк с белой подушкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с белой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от7 5909
8 290 ₽

Стул Кроссбэк с белой подушкой

49
  • бежевый, белый
  • коричневый
  • белый
  • орех
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кроссбэк с желтой подушкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с желтой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от7 5909
8 290 ₽

Стул Кроссбэк с желтой подушкой

48
  • бежевый, белый
  • коричневый
  • белый
  • орех
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кроссбэк флаг от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кроссбэк флаг, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490

Стул Кроссбэк флаг

71
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая, произведённого компанией ChiedoCover
от7 39011
8 290 ₽

Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая

34
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кроссбэк, старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390

Стул Кроссбэк, старинный орех

493
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590

Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой

46
  • бежевый, белый
  • коричневый
  • белый
  • орех
В наличии 1 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кроссбэк, светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390

Стул Кроссбэк, светлый орех

36
В наличии 26 шт.В пути 100 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кроссбэк с подушкой, рогожка ESPO 82, каркас бук, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с подушкой, рогожка ESPO 82, каркас бук, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590

Стул Кроссбэк с подушкой, рогожка ESPO 82, каркас бук, белый

9
  • бежевый, белый
  • коричневый
  • белый
  • орех
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кроссбэк, старинный орех, бук, с подушкой Гелекси Браун от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, старинный орех, бук, с подушкой Гелекси Браун, произведённого компанией ChiedoCover
7 590

Стул Кроссбэк, старинный орех, бук, с подушкой Гелекси Браун

8
  • бежевый, белый
  • коричневый
  • белый
  • орех
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кроссбэк, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 39022
6 890 ₽

Стул Кроссбэк, белый

13

С этим товаром покупают

Акция
Фотография товара Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками, произведённого компанией ChiedoCover
от1 98022
2 535 ₽

Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками

489
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Грант 900, фрост, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
11 590

Стол нераздвижной Грант 900, фрост, белый муар

13
  • белый
  • серый, черный
  • коричневый, черный
  • черный, светло-коричневый
Фотография товара Подушка для стула Кроссбэк, желтая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка для стула Кроссбэк, желтая, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка для стула Кроссбэк, желтая

41
Фотография товара Стул Римини, массив березы, кожзам ваниль от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Римини, массив березы, кожзам ваниль, произведённого компанией ChiedoCover
4 890

Стул Римини, массив березы, кожзам ваниль

15
  • коричневый, черный
  • белый, золотой, темно-коричневый
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Геометри 2, 1000, лавант, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
10 890

Стол нераздвижной Геометри 2, 1000, лавант, черный муар

12
  • серый, черный, светло-серый
  • белый, серый
  • коричневый, черный
  • черный, темно-коричневый
Фотография товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, красная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, красная, произведённого компанией ChiedoCover
от630
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, красная

37
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 25мм - серебро, зеленая корона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - серебро, зеленая корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69022
2 165 ₽

Стул Хит 25мм - серебро, зеленая корона

50
Настоящее фото товара Стол раздвижной Бетти 1100+300 лофт, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
13 390

Стол раздвижной Бетти 1100+300 лофт, черный муар

8
  • белый, серый, черный
  • серый, черный
  • черный, темно-серый
  • Стол раздвижной Бетти 1100+300 дуб самдал, черный муар
Фотография товара Подушка для стула Кроссбэк, черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка для стула Кроссбэк, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка для стула Кроссбэк, черная

31
Фотография товара Стул Тилль, букле, молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тилль, букле, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
16 290

Стул Тилль, букле, молочный

7
В наличии 42 шт.

Другие товары из раздела стулья кроссбэк

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кроссбэк с черной подушкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с черной подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от7 5909
8 290 ₽

Стул Кроссбэк с черной подушкой

50
  • бежевый, белый
  • коричневый
  • белый
  • орех
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кроссбэк с коричневой подушкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с коричневой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от7 5909
8 290 ₽

Стул Кроссбэк с коричневой подушкой

30
  • бежевый, белый
  • коричневый
  • белый
  • орех
Распродажа
Фотография товара Стул Кроссбэк пластиковый белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кроссбэк пластиковый белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99067
8 990 ₽Оптовая цена

Стул Кроссбэк пластиковый белый

26
В наличии 2 шт.В пути 100 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кроссбэк дерево, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кроссбэк дерево, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390

Стул Кроссбэк дерево, венге

76
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590

Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой

34
  • бежевый, белый
  • коричневый
  • белый
  • орех
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кроссбэк, венге, патина белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, венге, патина белая, произведённого компанией ChiedoCover
от7 39011
8 290 ₽

Стул Кроссбэк, венге, патина белая

49
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590

Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкой

45
  • бежевый, белый
  • коричневый
  • белый
  • орех
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кроссбэк, черно-красная патина от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, черно-красная патина, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290

Стул Кроссбэк, черно-красная патина

44
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кроссбэк, бук/ сиденье из ротанга от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, бук/ сиденье из ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590

Стул Кроссбэк, бук/ сиденье из ротанга

45
Фотография товара Стул Кросс Кантри, венге, с подушкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кросс Кантри, венге, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690

Стул Кросс Кантри, венге, с подушкой

33

Товар в корзине

Стул Кроссбэк, венге, градиент
Стул Кроссбэк, венге, градиент
от 7 990
8 290 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Акция
Фотография товара Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками, произведённого компанией ChiedoCover
от1 98022
2 535 ₽

Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками

489
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Грант 900, фрост, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
11 590

Стол нераздвижной Грант 900, фрост, белый муар

13
  • белый
  • серый, черный
  • коричневый, черный
  • черный, светло-коричневый
Фотография товара Подушка для стула Кроссбэк, желтая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка для стула Кроссбэк, желтая, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка для стула Кроссбэк, желтая

41
Фотография товара Стул Римини, массив березы, кожзам ваниль от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Римини, массив березы, кожзам ваниль, произведённого компанией ChiedoCover
4 890

Стул Римини, массив березы, кожзам ваниль

15
  • коричневый, черный
  • белый, золотой, темно-коричневый

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности