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Барный стул BST-165 - фото 1

Барный стул BST-165

11 оценок
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Стул барный Флэш черный

Характеристики товара

Описание

Барный стул деревянный. Массив бука. тонировка на выбор.

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Основные характеристики

  • Высота1060 мм
  • Высота до сиденья760 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина540 мм
  • Вес5.9 кг
  • Материалдерево
  • Страна изготовленияПольша

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