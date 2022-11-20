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Каркас кресла Коннор

Артикул: CH-050-856
5 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина760 мм
  • Глубина820 мм
  • Высота750 мм
  • Вес16,16 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки840 мм
  • Высота упаковки750 мм
  • Глубина упаковки120 мм
  • Объём упаковки0.08 м3

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