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Стул Muse 014 - фото 1

Стул Muse 014

Артикул: CH-067-682
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота840 мм
  • Вес3.5 кг
  • Материал каркасабук

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