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Барный стул Solace М - фото 1

Барный стул Solace М

Артикул: CH-067-740
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота1050 мм
  • Вес4.2 кг
  • Материал каркасабереза

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