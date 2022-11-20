Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Высота до сиденья650 мм
- Ширина450 мм
- Глубина460 мм
- Материал каркасадерево
- Цветсиний
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный
Чехол 83 Premium двусторонний
Чехол 101
Блюдце для кофейной чашки Royal Circle 12, 96
Пуф Кристи, 1 местный
Фен Valera Premium Super 1200
Стул Бар 2 /МРД
Стол Медли, пластиковый круглый
Стол для улицы Ривьера 2
Ножка деревянная 114