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Стул офисный Тейлор экокожа бежевый

8 оценок

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Характеристики товара

Описание

Мягкий компьютерный стул Тейлор идеально подходит для дома или офиса, он достаточно компактный и не займет много места в интерьере.

Приятная на ощупь обивка выполнена из экокожи - прочного износостойкого и гигроскопичного материала. Крестовина изготовлена из металла. Стул без подлокотников, подойдет для любого рабочего места. Механизм регулировки - газ-лифт, выбор высоты сиденья - от 46 до 60 см.

Стул выполнен из качественных материалов. Несмотря на компактный внешний вид, прочный механизм и крепкие материалы позволяют ему выдерживать нагрузку до 110 кг.

1 короб / 4шт

Габариты: 70*50*52

Вес брутто: 23

Объем: 0,160

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Основные характеристики

  • Высота1000 мм
  • Ширина560 мм
  • Глубина560 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветбежевый

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