Характеристики товара
Описание
Мягкий компьютерный стул Тейлор идеально подходит для дома или офиса, он достаточно компактный и не займет много места в интерьере.
Приятная на ощупь обивка выполнена из экокожи - прочного износостойкого и гигроскопичного материала. Крестовина изготовлена из металла. Стул без подлокотников, подойдет для любого рабочего места. Механизм регулировки - газ-лифт, выбор высоты сиденья - от 46 до 60 см.
Стул выполнен из качественных материалов. Несмотря на компактный внешний вид, прочный механизм и крепкие материалы позволяют ему выдерживать нагрузку до 110 кг.
1 короб / 4шт
Габариты: 70*50*52
Вес брутто: 23
Объем: 0,160
Основные характеристики
- Высота1000 мм
- Ширина560 мм
- Глубина560 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветбежевый