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Стул барный Grace Ткань Темно-зеленый

Артикул: CH-052-431
12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина410 мм
  • Высота850/1060 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья520 мм
  • Высота до сиденья590/800 мм
  • Обивкаткань
  • Каркасмонолитный металл
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветзеленый, черный

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