23 990₽
Оптовая цена
Стул Халмар толедо 2, дуб медовый, Соло 252
В пути 453 шт.
МИНПРОМТОРГ
от6 300₽15
7 390 ₽
Стул Конгсберг, экокожа антрацит, металлические ножки
от9 790₽
Стул Конгсберг барный, велюр зеленый, ножки белые
МИНПРОМТОРГ
от10 190₽
Стул Марс полубарный, велюр бежевый
Распродажа
от6 790₽3
6 990 ₽Оптовая цена
Стул Саранда кофе / черный глянец
В наличии 6 шт.
12 190₽
Оптовая цена
Стул Купер
9 090₽
Оптовая цена
Стул Терра Скуар, желтый
В наличии 3 шт.
6 990₽
Стул мягкий с подлокотниками, велюр, металл, белый, аквамарин
В наличии 12 шт.
5 390₽
Стул Пиннате, пирамида, поворотный, темно-серый, черный, велюр
5 190₽
Стул Пиннате, пятилучие, коричневый, черный