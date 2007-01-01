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Настоящее фото товара Стул обеденный Нокс, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул обеденный Нокс, оранжевый
96 оценок
13 190
Товар в корзине. Перейти
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Стул обеденный Нокс, оранжевый

Артикул: CH-009-682
96 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота800 мм
  • Вес14.5 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Каркас: сталь, 1,2 мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота800 мм
  • Вес14.5 кг
  • Цветоранжевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты обивкиВарианты каркасаСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

Отзывы

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