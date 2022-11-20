Кресло Камелия шоколад

13 оценок

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Кресло Камелия шоколад

4.9
14 990 ₽16 990 ₽
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Кресло Камелия сине-зеленый
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Характеристики товара

Описание

1 коробка / 1 шт

Габариты: 65*61*53

Вес брутто: 11,500

Обьем: 0,210

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина620 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Вес9.8 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Высота840 мм
  • Цветбежевый, серый

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