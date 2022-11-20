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Кресло SWAN CHAIR, винный

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Характеристики товара

Описание

Кресло Swan воплощает главные принципы датского дизайна - соразмерность и функциональность. Это делает его одной из самых желанных моделей среди ценителей дизайнерской мебели. Кресло Swan создавалось для отелей и зон ожидания в общественных зданиях, однако сегодня нередко используется в качестве офисного кресла благодаря удобной посадке и механизму регулировке по высоте.

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья390 мм
  • Ширина700 мм
  • Длина710 мм
  • Глубина610 мм

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