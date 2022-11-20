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Стул барный Cooper Ткань Горчичный

Артикул: CH-052-447
14 оценок
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Стул барный Cooper Экокожа Красный

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина390 мм
  • Высота830/1040 мм
  • Ширина сиденья390 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья590/800 мм
  • Обивкаткань
  • Каркасмонолитный металл
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветкрасный, оранжевый

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