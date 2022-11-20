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Стул Gabi beige / black / gold

Артикул: CH-035-263
36 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина49 мм
  • Глубина53 мм
  • Высота79 мм
  • Ширина сиденья47 мм
  • Глубина сиденья43 мм
  • Вес5.53 кг
  • Объем0.053 л
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест1
  • Страна изготовленияКитай

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