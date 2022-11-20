Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Высота860 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Глубина600 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Вес6,2 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Цветбежевый
Стул Диана велюр оранжевый
Стул обеденный Batista, мятный
Стул обеденный Batista, зеленый
Стул обеденный Batista, серый
Стул Рансол серый / черный глянец
Стул полубарный Dave латте
Стул полубарный Leo кофейный
Стул Paola зеленый с жаккардом
Стул Bruno ярко-зеленый с жаккардом
Стул Bruno винный
Стул Наполеон NEW, капучино
Стул КАБРИОЛЬ 16
Стул Marcus, бархат синий
Обеденный стул Чико, темно-синий
Обеденный стул Чико, бежевый
Стул Дарио, белый
Стул Oliver Square велюр черный