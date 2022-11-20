Характеристики товара
Описание
Мягкий компьютерный стул Тейлор идеально подходит для дома или офиса, он достаточно компактный и не займет много места в интерьере.
Приятная на ощупь обивка выполнена из экокожи - прочного износостойкого и гигроскопичного материала. Крестовина изготовлена из металла. Стул без подлокотников, подойдет для любого рабочего места. Механизм регулировки - газ-лифт, выбор высоты сиденья - от 46 до 60 см.
Стул выполнен из качественных материалов. Несмотря на компактный внешний вид, прочный механизм и крепкие материалы позволяют ему выдерживать нагрузку до 110 кг.
Основные характеристики
- Высота1000 мм
- Высота до сиденья460/600 мм
- Ширина560 мм
- Глубина560 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Вес5.5 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкаэкокожа
- Допустимая нагрузка110
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки700 мм
- Высота упаковки500 мм
- Глубина упаковки520 мм
- Объём упаковки0.18 м3
- Вес упаковки23 кг