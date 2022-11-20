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Стул офисный Тейлор экокожа черный

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Мягкий компьютерный стул Тейлор идеально подходит для дома или офиса, он достаточно компактный и не займет много места в интерьере.
Приятная на ощупь обивка выполнена из экокожи - прочного износостойкого и гигроскопичного материала. Крестовина изготовлена из металла. Стул без подлокотников, подойдет для любого рабочего места. Механизм регулировки - газ-лифт, выбор высоты сиденья - от 46 до 60 см.
Стул выполнен из качественных материалов. Несмотря на компактный внешний вид, прочный механизм и крепкие материалы позволяют ему выдерживать нагрузку до 110 кг.

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Основные характеристики

  • Высота1000 мм
  • Высота до сиденья460/600 мм
  • Ширина560 мм
  • Глубина560 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Вес5.5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкаэкокожа
  • Допустимая нагрузка110
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки500 мм
  • Глубина упаковки520 мм
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Вес упаковки23 кг

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