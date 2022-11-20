Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Ширина480 мм
- Глубина420 мм
- Вес5.5 кг
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьявельвет
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.06 м3
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Браун 25мм - бронза, крон коричневый
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, коричневый, кожзам красный
Стул PLUTO (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКОМ И СТОЛИКОМ)
Стул Сахара 25 мм - коричневый, экокожа Space Cream светло-бежевый
Стул Oliver экокожа белый белые ножки
Стул Логан велюр бежевый
Обеденный стул Чико, бордовый
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло