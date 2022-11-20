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Стул Irys, черный/ черный - фото 1

Стул Irys, черный/ черный

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Стул Irys, зеленый/ черный

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина420 мм
  • Вес5.5 кг
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьявельвет
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.06 м3

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