1 коробка / 2 шт
Габариты: 57*56*62
Вес брутто: 10,000
Обьем: 0,198
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Стул Kongsberg, бежевый, сплошной
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