Характеристики товара
Описание
Кресло Капучино - уютная модель для кафе и кофеен с тёплой атмосферой.
Подходит для: кофейни, небольшие рестораны, офисы.
Преимущества:
- комфортная посадка
- аккуратный дизайн
- подходит для уютных интерьеров
Кресло можно изготовить под интерьер вашего проекта:
- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах
Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 6-ти кресел
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина720 мм
- Глубина680 мм
- Высота780 мм
- Вес16 кг
- Материал сиденьяППУ (пенополиуретан)
- Материал ножекмассив бука
- Цветголубой
- Обивкатекстиль
Параметры упаковки
- Ширина упаковки770 мм
- Высота упаковки830 мм
- Глубина упаковки730 мм
- Вес упаковки18 кг
- Объём упаковки0.47 м3
- Изделия стопируютсяНет