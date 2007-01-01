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Настоящее фото товара Кресло Капучино, велюр белла 08, ножки бук-лак, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Капучино, велюр белла 08, ножки бук-лак
93 оценки
14 490
Товар в корзине. Перейти
Кресло Капучино, велюр белла 08, ножки бук-лак - фото 1Кресло Капучино, велюр белла 08, ножки бук-лак - фото 2Кресло Капучино, велюр белла 08, ножки бук-лак - фото 3Кресло Капучино, велюр белла 08, ножки бук-лак - фото 4Кресло Капучино, велюр белла 08, ножки бук-лак - фото 5Кресло Капучино, велюр белла 08, ножки бук-лак - фото 6Кресло Капучино, велюр белла 08, ножки бук-лак - фото 7Кресло Капучино, велюр белла 08, ножки бук-лак - фото 8Кресло Капучино, велюр bella 08, ножки бук-лак - видео 9
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Реальное изображение товара 1 Кресло Капучино, велюр белла 08, ножки бук-лак производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Кресло Капучино, велюр белла 08, ножки бук-лак производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Кресло Капучино, велюр белла 08, ножки бук-лак производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Кресло Капучино, велюр белла 08, ножки бук-лак производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Кресло Капучино, велюр белла 08, ножки бук-лак производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Кресло Капучино, велюр белла 08, ножки бук-лак производства ChiedoCover
+17Реальное изображение товара 7 Кресло Капучино, велюр белла 08, ножки бук-лак производства ChiedoCover
Хит

Кресло Капучино, велюр белла 08, ножки бук-лак

Артикул: CH-001-603
93 оценкиХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина720 мм
  • Глубина680 мм
  • Высота780 мм
  • Вес16 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Капучино - уютная модель для кафе и кофеен с тёплой атмосферой.

Подходит для: кофейни, небольшие рестораны, офисы.

Преимущества:

- комфортная посадка
- аккуратный дизайн
- подходит для уютных интерьеров

Кресло можно изготовить под интерьер вашего проекта:

- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах

Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 6-ти кресел

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина720 мм
  • Глубина680 мм
  • Высота780 мм
  • Вес16 кг
  • Материал сиденьяППУ (пенополиуретан)
  • Материал ножекмассив бука
  • Цветголубой
  • Обивкатекстиль

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки770 мм
  • Высота упаковки830 мм
  • Глубина упаковки730 мм
  • Вес упаковки18 кг
  • Объём упаковки0.47 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Варианты обивкиСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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