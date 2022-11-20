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Кресло Капучино, велюр bella 08, ножки бук-лак - фото 1Кресло Капучино, велюр bella 08, ножки бук-лак - фото 2Кресло Капучино, велюр bella 08, ножки бук-лак - фото 3Кресло Капучино, велюр bella 08, ножки бук-лак - фото 4Кресло Капучино, велюр bella 08, ножки бук-лак - фото 5Кресло Капучино, велюр bella 08, ножки бук-лак - фото 6

Кресло Капучино, велюр bella 08, ножки бук-лак

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Габариты: 72х68х78 см

Обивка: текстиль / кожзам

Ножки: массив бука

Сиденье: пенополиуретан

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Популярные варианты обивки

Кресло Капучино, велюр bella 08, ножки бук-лак - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Кресло Капучино, велюр bella 08, ножки бук-лак - обивка в цвете 0909
Кресло Капучино, велюр bella 08, ножки бук-лак - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Кресло Капучино, велюр bella 08, ножки бук-лак - обивка в цвете LilacLilac
Кресло Капучино, велюр bella 08, ножки бук-лак - обивка в цвете WhiteWhite
Кресло Капучино, велюр bella 08, ножки бук-лак - обивка в цвете CreamCream
Кресло Капучино, велюр bella 08, ножки бук-лак - обивка в цвете 666666
Кресло Капучино, велюр bella 08, ножки бук-лак - обивка в цвете 0404
Кресло Капучино, велюр bella 08, ножки бук-лак - обивка в цвете ecruecru
Кресло Капучино, велюр bella 08, ножки бук-лак - обивка в цвете chocolatechocolate
Кресло Капучино, велюр bella 08, ножки бук-лак - обивка в цвете 1414
Кресло Капучино, велюр bella 08, ножки бук-лак - обивка в цвете 88
Кресло Капучино, велюр bella 08, ножки бук-лак - обивка в цвете 4141
Кресло Капучино, велюр bella 08, ножки бук-лак - обивка в цвете 2626
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Выполненные заказы

Кресло Капучино, bella 08, ножки-лак
Кресло Капучино, bella 08, ножки-лакКресло Капучино, bella 08, ножки-лакКресло Капучино, bella 08, ножки-лак
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