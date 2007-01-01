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Стул мягкий Axis Point, ткань, бук, оливковый - фото 1

Стул мягкий Axis Point, ткань, бук, оливковый

Артикул: CH-072-096
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул в стиле EAMES, деревянный каркас обтянут тканью, ножки - массив бука (массив+металл)

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота710 мм
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветоливковый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

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