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          Фотография Стул Тони, аквамарин / белый вельвет, белые ножки от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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          -26%Новинка

          Стул Тони, аквамарин / белый вельвет, белые ножки

          4.7
          Оптовая цена
          от 4 450 ₽5 990 ₽
          При покупке от 20 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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          Стул Тони, аквамарин / белый вельвет, белые ножки
          Стул Тони, аквамарин / белый вельвет, белые ножки
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          Стул Тони, аквамарин / белый вельвет, белые ножки

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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Глубина460 мм
          • Высота до сиденья475 мм
          • Материал каркасадерево
          • Ширина490 мм
          • Материал сиденьяткань
          • Высота830 мм

          Стул Тони, аквамарин / белый вельвет, белые ножки — выполненные заказы

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