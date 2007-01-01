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Настоящее фото товара Стул Тони, аквамарин / белый вельвет, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Тони, аквамарин / белый вельвет, белые ножки
53 оценки
6 9907
7 490 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Тони, аквамарин / белый вельвет, белые ножки - фото 1Стул Тони, аквамарин / белый вельвет, белые ножки - фото 2Стул Тони, аквамарин / белый вельвет, белые ножки - фото 3Стул Тони, аквамарин / белый вельвет, белые ножки - фото 4Стул Тони, аквамарин / белый вельвет, белые ножки - фото 5Стул Тони, аквамарин / белый вельвет, белые ножки - фото 6Стул Тони, аквамарин / белый вельвет, белые ножки - фото 7Стул Тони, аквамарин / белый вельвет, белые ножки - фото 8Стул Тони, аквамарин / белый вельвет, белые ножки - фото 9Стул Тони, аквамарин / белый вельвет, белые ножки - фото 10Стул Тони, аквамарин / белый вельвет, белые ножки - фото 11Видеообзор стула Тони - ChiedoCover - видео 12
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Реальное изображение товара 1 Стул Тони, аквамарин / белый вельвет, белые ножки производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Тони, аквамарин / белый вельвет, белые ножки производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Тони, аквамарин / белый вельвет, белые ножки производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Тони, аквамарин / белый вельвет, белые ножки производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Тони, аквамарин / белый вельвет, белые ножки производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Тони, аквамарин / белый вельвет, белые ножки производства ChiedoCover
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МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Тони, аквамарин / белый вельвет, белые ножки

Артикул: CH-012-254
53 оценки
Основные характеристики
  • Ширина530 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота815 мм
  • Высота до сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Мягкий стул Тони с деревянным каркасом комбинирует комфорт и стиль, что делает его подходящим как для кухни, так и для заведений с высокой проходимостью. Мягкое сиденье гарантирует отличную поддержку, благодаря чему можно оставаться в сидячем положении в течение длительного времени.

Преимущества:

Комфорт: мягкое сиденье создает уютную обстановку, подходящую для принятия пищи или общения.
Практичность: обивка обладает износостойкими свойствами, что облегчает уход, особенно в заведения с высокой проходимостью.
Прочность: прочный деревянный каркас обеспечивает устойчивость и долговечность при эксплуатации.
Эстетика: благодаря классическому стилю и натуральным материалам стул гармонично вписывается в любой интерьер.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота815 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес7,2 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасадерево

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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