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Стул Solar, серый велюр

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Ширина520 мм
  • Глубина550 мм
  • Вес7,7 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветсерый, черный

Популярные варианты обивки

Стул Solar, серый велюр - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Стул Solar, серый велюр - обивка в цвете 0909
Стул Solar, серый велюр - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Solar, серый велюр - обивка в цвете LilacLilac
Стул Solar, серый велюр - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Solar, серый велюр - обивка в цвете CreamCream
Стул Solar, серый велюр - обивка в цвете 666666
Стул Solar, серый велюр - обивка в цвете 0404
Стул Solar, серый велюр - обивка в цвете ecruecru
Стул Solar, серый велюр - обивка в цвете chocolatechocolate
Стул Solar, серый велюр - обивка в цвете 1414
Стул Solar, серый велюр - обивка в цвете 88
Стул Solar, серый велюр - обивка в цвете 4141
Стул Solar, серый велюр - обивка в цвете 2626
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Стул Solar, серый велюр — выполненные заказы

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