Характеристики товара
Описание
Механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты - газлифт
Механизм качания - топ-ган (с фиксацией в вертикальном положении)
Подлокотники выполнены из ударопрочного экологически чистого пластика с хромированными вставками
Ролики - Полиамид, Стандарт BIFMA 5.1
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина460 мм
- Высота1030 мм
- Высота до сиденья450/550 мм
- Высота спинки450 мм
- Вес10 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материалпластик, хромированный металл
- Материал сиденьяткань, сетка
- Цветкоричневый, черный, металлический
- Обивкаизносоустойчивый акрил
Параметры упаковки
- Ширина упаковки600 мм
- Высота упаковки560 мм
- Глубина упаковки220 мм
- Вес упаковки12.50 кг
- Объём упаковки0.07 м3
- Изделия стопируютсяНет