Кресло College H-8078F-5/Brown

15 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Кресло College H-8078F-5/Brown

4.7
7 090 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Кресло College H-8078F-5/Black
Кресло College H-8078F-5/Black
Следующий Кресло College H-8078F-5/Beige
Кресло College H-8078F-5/Beige

Характеристики товара

Описание

Конструкция:

Механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
Крестовина металлическая хромированная
Подлокотники выполнены из ударопрочного экологически чистого пластика с хромированными вставками
Материал обивки: износоустойчивый акрил


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обивка Износоустойчивый акрил
Подлокотники Ударопрочный пластик с хромированными вставками
Механизм качания Топ-ган
Крестовина Хромированный металл
Ролики Стандарт BIFMA 5,1;Нейлон
Цвет Черный
Максимальная нагрузка 120 кг
Размеры кресла 58x58x103 см
Высота спинки 45 см
Высота от пола до сиденья 45-55 см
Ширина сиденья 45 см
Глубина сиденья 46 см
Габариты коробки 60x22x56 см
Объем коробки 0,07
Высота кресла 93-103 см

Скачать инструкцию по эксплуатации

С этим товаром покупают

Стул Хит 25мм - золото, тёмно-коричневый аршНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, тёмно-коричневый арш, произведённого компанией ChiedoCover
1 79010
1 980 ₽Оптовая цена
12

Стул Хит 25мм - золото, тёмно-коричневый арш

Стул Наполеон Белый, деревянныйНастоящее фото товара Стул Наполеон Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
3 39016
3 990 ₽Оптовая цена
11Хит

Стул Наполеон Белый, деревянный

Настоящее фото товара Стул обеденный Шанель черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
10

Стул обеденный Шанель черный

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
15

Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый

Настоящее фото товара Стул Престиж Люкс, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790
Оптовая цена
15

Стул Престиж Люкс

Настоящее фото товара Стул Текс, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
2 290
Оптовая цена
15

Стул Текс, бежевый

Стул Iris 1102Настоящее фото товара Стул Iris 1102, произведённого компанией ChiedoCover
10 590
Оптовая цена
8

Стул Iris 1102

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Кресло College CLG-617 LXH-B Brown, произведённого компанией ChiedoCover
11 590
Оптовая цена
7

Кресло College CLG-617 LXH-B Brown

Кресло College CLG-617 LXH-B BeigeНастоящее фото товара Кресло College CLG-617 LXH-B Beige, произведённого компанией ChiedoCover
11 590
Оптовая цена
15

Кресло College CLG-617 LXH-B Beige

Кресло College CLG-617 LXH-B BlackНастоящее фото товара Кресло College CLG-617 LXH-B Black, произведённого компанией ChiedoCover
11 590
Оптовая цена
9

Кресло College CLG-617 LXH-B Black

Кресло College CLG-625 LBN-C BlackНастоящее фото товара Кресло College CLG-625 LBN-C Black, произведённого компанией ChiedoCover
18 990
Оптовая цена
7

Кресло College CLG-625 LBN-C Black

Кресло АльфаНастоящее фото товара Кресло Альфа, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
13

Кресло Альфа

Кресло КомфортНастоящее фото товара Кресло Комфорт, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
14

Кресло Комфорт