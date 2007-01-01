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Настоящее фото товара Кресло на металлокаркасе Valen, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло на металлокаркасе Valen, серый
49 оценок
18 590
Товар в корзине. Перейти
Кресло на металлокаркасе Valen, серый - фото 1Кресло на металлокаркасе Valen, серый - фото 2Кресло на металлокаркасе Valen, серый - фото 3Кресло на металлокаркасе Valen, серый - фото 4Кресло на металлокаркасе Valen, серый - фото 5Кресло на металлокаркасе Valen, серый - фото 6

Кресло на металлокаркасе Valen, серый

Артикул: CH-031-961
49 оценок
Основные характеристики
  • Ширина655 мм
  • Глубина720 мм
  • Высота830 мм
  • Вес12,62 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Мягкое уютное кресло в современном стиле, обитое тканью светло-серого оттенка из рогожки, на каркасе из черного металла. Благодаря своему универсальному дизайну и лаконичному сочетанию цветов такое кресло гармонично впишется практически в любой современный интерьер кафе, бара, ресторана, офиса, общественных учреждений, залов ожидания или дома.

КОМФОРТНЫЙ ДИЗАЙН
Дизайн модели основан на выдержанной, но контрастной цветовой гамме. Линии металлического каркаса, опоясывающие мягкое сидение, делают дизайн модели особенно стильной. Ножки плавно переходят в подлокотники и спинку, подчеркивая каждый изгиб кресла. Спинка, отклоненная под небольшим углом, и мягкая подушечка на сидении дают еще больший комфорт при использовании.

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРЫ
На шарнирах позволяют без помех использовать кресло на неровной поверхности. На опорах имеются подпятники из эластичной резины, которые придают антискользящие свойства.

КАЧЕСТВО НА ВЫСОТЕ
Кресло изготовлено из материалов высокого качества. Каркас выполнен из металла и окрашен порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Наполнитель – высокоэластичный ППУ, не теряющих своих упругих свойств на протяжении долгих лет. Использование фактурной рогожки в качестве обивки делает модель не только по современному стильной, но и практичной.
Максимальная статическая нагрузка на кресло – 260 кг.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО УХОДУ
Используйте чистку пылесосом, а для трудновыводимых пятен специальные пятновыводители, в соответствии с инструкцией.

*Оттенок ткани может меняться в зависимости от партии.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина655 мм
  • Глубина720 мм
  • Высота830 мм
  • Вес12,62 кг
  • Материалметалл, рогожка

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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