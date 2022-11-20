Характеристики товара
Описание
Мягкое уютное кресло в современном стиле, обитое тканью светло-серого оттенка из рогожки, на каркасе из черного металла. Благодаря своему универсальному дизайну и лаконичному сочетанию цветов такое кресло гармонично впишется практически в любой современный интерьер кафе, бара, ресторана, офиса, общественных учреждений, залов ожидания или дома.
КОМФОРТНЫЙ ДИЗАЙН Дизайн модели основан на выдержанной, но контрастной цветовой гамме. Линии металлического каркаса, опоясывающие мягкое сидение, делают дизайн модели особенно стильной. Ножки плавно переходят в подлокотники и спинку, подчеркивая каждый изгиб кресла. Спинка, отклоненная под небольшим углом, и мягкая подушечка на сидении дают еще больший комфорт при использовании.
РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРЫ На шарнирах позволяют без помех использовать кресло на неровной поверхности. На опорах имеются подпятники из эластичной резины, которые придают антискользящие свойства.
КАЧЕСТВО НА ВЫСОТЕ Кресло изготовлено из материалов высокого качества. Каркас выполнен из металла и окрашен порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Наполнитель – высокоэластичный ППУ, не теряющих своих упругих свойств на протяжении долгих лет. Использование фактурной рогожки в качестве обивки делает модель не только по современному стильной, но и практичной. Максимальная статическая нагрузка на кресло – 260 кг.
Количество изделий в упаковке: 1
Вид упаковки: картон
Размер упаковки:
Ширина 730 мм
Глубина 710 мм
Высота 530 мм
Вес в упаковке, кг: 13.66
Объем упаковки, м3: 0.275
Основные характеристики
- Высота830 мм
- Ширина655 мм
- Глубина720 мм
- Вес12,62 кг
- Материалметалл, рогожка