Характеристики товара
Описание
КОМФОРТНЫЙ ДИЗАЙН
Дизайн модели основан на выдержанной, но контрастной цветовой гамме. Линии металлического каркаса, опоясывающие мягкое сидение, делают дизайн модели особенно стильной. Ножки плавно переходят в подлокотники и спинку, подчеркивая каждый изгиб кресла. Спинка, отклоненная под небольшим углом, и мягкая подушечка на сидении дают еще больший комфорт при использовании.
РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРЫ
На шарнирах позволяют без помех использовать кресло на неровной поверхности. На опорах имеются подпятники из эластичной резины, которые придают антискользящие свойства.
КАЧЕСТВО НА ВЫСОТЕ
Кресло изготовлено из материалов высокого качества. Каркас выполнен из металла и окрашен порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Наполнитель – высокоэластичный ППУ, не теряющих своих упругих свойств на протяжении долгих лет. Использование фактурной рогожки в качестве обивки делает модель не только по современному стильной, но и практичной.
Максимальная статическая нагрузка на кресло – 260 кг.
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО УХОДУ
Используйте чистку пылесосом, а для трудновыводимых пятен специальные пятновыводители, в соответствии с инструкцией.
*Оттенок ткани может меняться в зависимости от партии.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина655 мм
- Глубина720 мм
- Высота830 мм
- Вес12,62 кг
- Материалметалл, рогожка
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет