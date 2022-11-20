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Стул Topas, велюр Teddy 633, морилка белая - фото 1Стул Topas, велюр Teddy 633, морилка белая - фото 2Стул Topas, велюр Teddy 633, морилка белая - фото 3Стул Topas, велюр Teddy 633, морилка белая - фото 4Стул Topas, велюр Teddy 633, морилка белая - фото 5Стул Topas, велюр Teddy 633, морилка белая - фото 6

Стул Topas, велюр Teddy 633, морилка белая

8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стопируется

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина490 мм
  • Глубина510 мм
  • Вес5 кг
  • Материал каркасабук, массив дерева
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветсиреневый, розовый

Стул Topas, велюр Teddy 633, морилка белая — выполненные заказы

Фотография товара Стул Topas, Paddington 12, ножки-лак от компании ChiedoCover.Стул Topas, Paddington 12, ножки-лакФотография товара Стул Topas, микрошенилл Joker 5, цвет ножек-лак от компании ChiedoCover.Стул Topas, микрошенилл Joker 5, цвет ножек-лак
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