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Кресло лофт New 4 - фото 1

Кресло лофт New 4

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Ширина: 84 см

Длина: 84 см

Высота: 64 см

Материал каркаса: металлическая профильная труба


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Популярные варианты обивки

Кресло лофт New 4 - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Кресло лофт New 4 - обивка в цвете 0909
Кресло лофт New 4 - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Кресло лофт New 4 - обивка в цвете LilacLilac
Кресло лофт New 4 - обивка в цвете WhiteWhite
Кресло лофт New 4 - обивка в цвете CreamCream
Кресло лофт New 4 - обивка в цвете 666666
Кресло лофт New 4 - обивка в цвете 0404
Кресло лофт New 4 - обивка в цвете ecruecru
Кресло лофт New 4 - обивка в цвете chocolatechocolate
Кресло лофт New 4 - обивка в цвете 1414
Кресло лофт New 4 - обивка в цвете 88
Кресло лофт New 4 - обивка в цвете 4141
Кресло лофт New 4 - обивка в цвете 2626
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