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Стул Кинг желтый

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Стул Lady пластик серо-зеленый

Характеристики товара

Описание

Стильный и мягкий стул имеет широкую эргономичную спинку и удобные подлокотники. Обивкой послужила высококачественная плотная ткань. Ножки выполнены из металла.

1 коробка / 2 шт
Габариты: 61*55*66
Вес брутто: 17
Объем: 0,22

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Основные характеристики

  • Высота870 мм
  • Ширина610 мм
  • Глубина605 мм
  • Вес7 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкаткань
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Цветжелтый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки610 мм
  • Высота упаковки550 мм
  • Глубина упаковки660 мм
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Вес упаковки17 кг

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