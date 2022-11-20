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Стул Милан, орех шоколадный

Артикул: CH-053-238
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул кухонный Милан – это мебель для кухни, гарантирующая комфортное положение во время трапезы. Использована устойчивая к истиранию ткань для стула – велюр, а мягкие части выполнены ППУ. Стул деревянный покрыт высококачественным лаком против потертостей.

Клееный каркас, обеспечивающий прочность.

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота990 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья390 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Высота спинки540 мм
  • Обивкавелюр Velutto 18
  • Материал каркасабук
  • Цветбежевый, коричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки1100 мм
  • Глубина упаковки470 мм
  • Объём упаковки0.36 м3
  • Вес упаковки16 кг

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