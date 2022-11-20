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Стул Seven Leather, серый

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Характеристики товара

Описание

«Всё гениальное — просто», — так и говорит символ скандинавской простоты — стул из серии Seven Leather. Аналог знаменитой модели Seven, полюбившейся своей универсальностью и эргономичностью, стул обит качественной экокожей, что дополняет функциональный дизайн и подчеркивает плавность линий модели. Этот практичный стул со спинкой — отличный вариант для индустриального стиля интерьера и дизайна в стиле лофт.

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина600 мм
  • Длина600 мм
  • Глубина520 мм
  • Цветсерый

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