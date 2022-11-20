Характеристики товара
Описание
«Всё гениальное — просто», — так и говорит символ скандинавской простоты — стул из серии Seven Leather. Аналог знаменитой модели Seven, полюбившейся своей универсальностью и эргономичностью, стул обит качественной экокожей, что дополняет функциональный дизайн и подчеркивает плавность линий модели. Этот практичный стул со спинкой — отличный вариант для индустриального стиля интерьера и дизайна в стиле лофт.
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Ширина600 мм
- Длина600 мм
- Глубина520 мм
- Цветсерый