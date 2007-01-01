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Настоящее фото товара Кресло Артис серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Артис серый
26 оценок
18 89025
24 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Распродажа

Кресло Артис серый

Артикул: CH-049-495
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина680 мм
  • Глубина655 мм
  • Высота1175 мм
  • Глубина сиденья485 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Артис серый регулируемое обивка из велюра

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина680 мм
  • Глубина655 мм
  • Высота1175 мм
  • Глубина сиденья485 мм
  • Высота до сиденья460/560 мм
  • Вес12 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки720 мм
  • Высота упаковки690 мм
  • Глубина упаковки780 мм
  • Вес упаковки14.7 кг
  • Объём упаковки0.45 м3
  • Габариты упаковки для логистики720
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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