Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина680 мм
- Глубина655 мм
- Высота1175 мм
- Глубина сиденья485 мм
- Высота до сиденья460/560 мм
- Вес12 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки720 мм
- Высота упаковки690 мм
- Глубина упаковки780 мм
- Вес упаковки14.7 кг
- Объём упаковки0.45 м3
- Габариты упаковки для логистики720
- Изделия стопируютсяНет