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Кресло Артис серый

Артикул: CH-049-495
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Широкое кресло с удобной высокой спинкой на крепком металлическом каркасе. Регулировка по высоте. Обивка выполнена из мягкого износостойкого велюра. Нагрузка до 120 кг. Высота сиденья регулируется от 48 до 58 см. В зависимости от регулировки общей высоты кресла, высота подлокотников от пола составляет 63-73 см.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 72*69*78
Вес брутто: 14,700
Объем: 0,233 м3

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Основные характеристики

  • Ширина650 мм
  • Высота1080/1180 мм
  • Высота до сиденья460/560 мм
  • Глубина660 мм
  • Глубина сиденья485 мм
  • Вес12 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки720 мм
  • Высота упаковки690 мм
  • Глубина упаковки780 мм
  • Объём упаковки0.39 м3
  • Вес упаковки14.70 кг

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