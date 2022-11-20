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Стул Seven, белый

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Характеристики товара

Описание

В элегантных и плавных очертаниях стула из серии SEVEN внимательный ценитель сразу узнает одну из самых популярных современных моделей, являющихся истинным эталоном скандинавской простоты и функциональности. Лаконичные изгибы, эргономичность, легкость и компактность – вот, пожалуй, главные отличительные особенности стульев SEVEN. Идеально подходящие для дома, офиса, а также для общественных пространств.

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Основные характеристики

  • Высота500 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина600 мм
  • Длина600 мм
  • Глубина530 мм
  • Цветбелый

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