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Настоящее фото товара Табурет вращающийся Спаркс, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Табурет вращающийся Спаркс, черный
43 оценки
2 890
Товар в корзине. Перейти
Табурет вращающийся Спаркс, черный - фото 1Табурет вращающийся Спаркс, черный - фото 2Табурет вращающийся Спаркс, черный - фото 3

Табурет вращающийся Спаркс, черный

Артикул: CH-032-805
43 оценки
Основные характеристики
  • Ширина330 мм
  • Глубина330 мм
  • Высота480/610 мм
  • Ширина сиденья330 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина330 мм
  • Глубина330 мм
  • Высота480/610 мм
  • Ширина сиденья330 мм
  • Глубина сиденья330 мм
  • Высота до сиденья480/610 мм
  • Высота спинки420 мм
  • Вес4 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Вес упаковки8.30 кг
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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