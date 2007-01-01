Товар в корзине. Перейти
Столик журнальный Ding, терракотовый, зеленый - фото 1Столик журнальный Ding, терракотовый, зеленый - фото 2Столик журнальный Ding, терракотовый, зеленый - фото 3Столик журнальный Ding, терракотовый, зеленый - фото 4

Столик журнальный Ding, терракотовый, зеленый

Артикул: CH-073-335
13 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол журнальный стеклянный, 55*55*55, нержавеющая сталь, хром, прозрачный
Фотография товара Стол журнальный стеклянный, 55*55*55, нержавеющая сталь, хром, прозрачный от компании ChiedoCover.
Следующий Столик журнальный Ding, бежевый, черный
Фотография товара Столик журнальный Ding, бежевый, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Функциональный журнальный столик Ding с ёмкостью для хранения — практичное решение для обустройства гостиной, спальни, прихожей, кухни. Компактный столик, напоминающий бочонок, составит гармоничную пару дивану, креслу, пуфу, банкетке.

Круглая столешница — массив дерева в экокоже. Столик смотрится легко и воздушно за счет «плетения» из металлических лент. Такая архитектура добавляет интереса к предмету и делает его акцентным. Столик Ding можно адаптировать к любым потребностям. На нем превосходно будут смотреться как кружки с напитками, так и вазы с цветами. Сочетание экокожи и металла добавит глубины и привлекательности интерьеру.

Материал столешницы - массив дерева обитый экокожей, материал каркаса - металл с лентами из экокожи.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота495 мм
  • Диаметр420 мм
  • Материал столешницыдерево
  • Материал подстольяметалл
  • Цветзеленый, терракот

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки450 мм
  • Высота упаковки440 мм
  • Глубина упаковки520 мм
  • Объём упаковки0.10 м3

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Другие товары из раздела столы для офиса

Товар в корзине

Столик журнальный Ding, терракотовый, зеленый
Столик журнальный Ding, терракотовый, зеленый
23 090
В корзине

С этим товаром покупают