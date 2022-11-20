Характеристики товара
Описание
Штабелируемый
Данная модель предназначена для использования на летних верандах, террасах, фудкортах, а также во внутреннем интерьере кафе, ресторанов
|Количество в упаковке
|мм
|2 шт
|Размер упаковки
|650х500х1160 мм
|Вес брутто
|14.6 кг
Основные характеристики
- Высота1070 мм
- Высота до сиденья650 мм
- Ширина460 мм
- Глубина520 мм
- Вес5.3 кг
- Материал каркасапластик
- Материал сиденьяпластик
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветпрозрачный
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Объём упаковки0.38 м3