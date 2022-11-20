Стул полубарный прозрачный Igloo

14 оценок

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Стул полубарный пластиковый Diva

Характеристики товара

Описание

Штабелируемый
Данная модель предназначена для использования на летних верандах, террасах, фудкортах, а также во внутреннем интерьере кафе, ресторанов

Количество в упаковкемм2 шт
Размер упаковки650х500х1160 мм
Вес брутто14.6 кг
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Основные характеристики

  • Высота1070 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Ширина460 мм
  • Глубина520 мм
  • Вес5.3 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветпрозрачный
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Объём упаковки0.38 м3

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