Товар в корзине. Перейти

Полубарный стул Роден, Лайм

6 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Полубарный стул Роден, серый
Полубарный стул Роден, серый
Следующий Полубарный стул Роден, Синий
Полубарный стул Роден, серый

Характеристики товара

Описание

Сиденье - велюр.
Ножки стула - металл в черном цвете.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1000 мм
  • Ширина570 мм
  • Длина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Цветжелтый

Похожие товары

Настоящее фото товара Полубарный стул Роден, Синий, произведённого компанией ChiedoCover
8 600
Оптовая цена
15

Полубарный стул Роден, Синий

В наличии 96 шт.
Настоящее фото товара Полубарный стул хофман, серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 200
Оптовая цена
10

Полубарный стул хофман, серый

Стул CARROT, молочный шоколадНастоящее фото товара Стул CARROT, молочный шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
12 750
Оптовая цена
11

Стул CARROT, молочный шоколад

В наличии 68 шт.
Настоящее фото товара Стул CHIC-Q, латте, произведённого компанией ChiedoCover
6 750
Оптовая цена
5

Стул CHIC-Q, латте

В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Стул CHIC-Q, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 750
Оптовая цена
10

Стул CHIC-Q, светло-серый

В наличии 120 шт.
Стул CHIC-Q, синийНастоящее фото товара Стул CHIC-Q, синий, произведённого компанией ChiedoCover
6 750
Оптовая цена
12

Стул CHIC-Q, синий

В наличии 92 шт.
Стул CHILLI SQUARE, светло-бежевыйНастоящее фото товара Стул CHILLI SQUARE, светло-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 550
Оптовая цена
8

Стул CHILLI SQUARE, светло-бежевый

В наличии 336 шт.
Стул CHILLI SQUARE, серо-бежевыйНастоящее фото товара Стул CHILLI SQUARE, серо-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 550
Оптовая цена
8

Стул CHILLI SQUARE, серо-бежевый

В наличии 380 шт.
Стул CHILLI SQUARE, серо-бежевый, белые ножкиНастоящее фото товара Стул CHILLI SQUARE, серо-бежевый, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
8 550
Оптовая цена
5

Стул CHILLI SQUARE, серо-бежевый, белые ножки

В наличии 326 шт.
Стул CHILLI SQUARE, светло-бежевый, белые ножкиНастоящее фото товара Стул CHILLI SQUARE, светло-бежевый, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
8 550
Оптовая цена
12

Стул CHILLI SQUARE, светло-бежевый, белые ножки

В наличии 336 шт.

Другие товары из раздела

Стул CHILLI SQUARE, светло-серый, белые ножкиНастоящее фото товара Стул CHILLI SQUARE, светло-серый, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
8 550
Оптовая цена
7

Стул CHILLI SQUARE, светло-серый, белые ножки

В наличии 116 шт.
Стул CHILLI SQUARE, светло-серый, черные ножкиНастоящее фото товара Стул CHILLI SQUARE, светло-серый, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
8 550
Оптовая цена
11

Стул CHILLI SQUARE, светло-серый, черные ножки

В наличии 364 шт.
Стул CHILLI SQUARE, серо-черничныйНастоящее фото товара Стул CHILLI SQUARE, серо-черничный, произведённого компанией ChiedoCover
8 550
Оптовая цена
5

Стул CHILLI SQUARE, серо-черничный

В наличии 196 шт.
Стул CHILLI SQUARE, темно-серыйНастоящее фото товара Стул CHILLI SQUARE, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 550
Оптовая цена
11

Стул CHILLI SQUARE, темно-серый

В наличии 304 шт.
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркасНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 8904
5 090 ₽
14

Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас

Стул Хит 25мм с пюпитромНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от2 39021
2 990 ₽
10

Стул Хит 25мм с пюпитром

Стул Хит 20мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19022
2 790 ₽
12

Стул Хит 20мм с подлокотниками

С этим товаром покупают

Стул КантриНастоящее фото товара Стул Кантри, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
12

Стул Кантри

Стул Кроссбэк с белой подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с белой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
11

Стул Кроссбэк с белой подушкой

Стул Кроссбэк с черной подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с черной подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
5

Стул Кроссбэк с черной подушкой

Стул пластиковый Cross, бежевыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Cross, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
5

Стул пластиковый Cross, бежевый

В наличии 2 шт.
Стул Кросс Кантри, корицаНастоящее фото товара Стул Кросс Кантри, корица, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
5

Стул Кросс Кантри, корица