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Настоящее фото товара Стул Севен белый с белыми ножками, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Севен белый с белыми ножками
41 оценка
4 79053
9 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Севен белый с белыми ножками - фото 1Стул Севен белый с белыми ножками - фото 2Стул Севен белый с белыми ножками - фото 3
Распродажа

Стул Севен белый с белыми ножками

Артикул: CH-034-131
41 оценка
Основные характеристики
  • Ширина480 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота800 мм
  • Высота посадочного места 450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

В элегантных и плавных очертаниях стула из серии SEVEN внимательный ценитель сразу узнает одну из самых популярных современных моделей, являющихся истинным эталоном скандинавской простоты и функциональности. Лаконичные изгибы, эргономичность, легкость и компактность – вот, пожалуй, главные отличительные особенности стульев SEVEN. Идеально подходящие для дома, офиса, а также для общественных пространств, стулья SEVEN в мгновение ока штабелируются в одну компактную конструкцию, предоставляя Вам и Вашим гостям простор для истинного полёта фантазии.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота800 мм
  • Высота посадочного места 450 мм
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал ножекметалл
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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