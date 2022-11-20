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Стул Seven белый с белыми ножками

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

В элегантных и плавных очертаниях стула из серии SEVEN внимательный ценитель сразу узнает одну из самых популярных современных моделей, являющихся истинным эталоном скандинавской простоты и функциональности. Лаконичные изгибы, эргономичность, легкость и компактность – вот, пожалуй, главные отличительные особенности стульев SEVEN. Идеально подходящие для дома, офиса, а также для общественных пространств, стулья SEVEN в мгновение ока штабелируются в одну компактную конструкцию, предоставляя Вам и Вашим гостям простор для истинного полёта фантазии.

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота посадочного места 450 мм
  • Материал сиденьяпластик
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Цветбелый
  • Материал ножекметалл
  • Страна изготовленияРоссия

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