Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Высота810 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Глубина430 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Вес5,98 кг
- Максимальная нагрузка110 кг
- Цветсерый
Стул В-1
Стул В-2
Стул Волна, хром
Стул В-630
Стул В-630 Лайт
Стул В-630 Грейс
Стул Дэгни
Стул Дэгни Грэйс
Стул Мирэлла
Стул Мирэлла Лайт
Стул Хит 25мм - золото, коричневая корона
Стул Боди 25мм - орех, велюр
Стул Хит 25мм - серебро, корона красная
Стул Oliver велюр серый
Стул Барбара экокожа бежевая золотые ножки
Обеденный стул Чико, черный
Стул Кьявари белый, с мягким сиденьем