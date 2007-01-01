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Настоящее фото товара Стул обеденный Alba серый c серой экокожей, произведённого компанией ChiedoCover
Стул обеденный Alba серый c серой экокожей
26 оценок
12 29029
17 290 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул обеденный Alba серый c серой экокожей - фото 1Стул обеденный Alba серый c серой экокожей - фото 2Стул обеденный Alba серый c серой экокожей - фото 3Стул обеденный Alba серый c серой экокожей - фото 4Стул обеденный Alba серый c серой экокожей - фото 5Стул обеденный Alba серый c серой экокожей - фото 6Стул обеденный Alba серый c серой экокожей - фото 7
Распродажа

Стул обеденный Alba серый c серой экокожей

Артикул: CH-051-995
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота850 мм
  • Ширина сиденья420 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Модель стула оборудована поворотно-возвратным механизмом: если повернуться на стуле и встать, то сиденье вернется в исходное положение.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота850 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья340 мм
  • Вес9.75 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материалткань, экокожа
  • Цветсерый
  • Каркасметалл

Параметры упаковки

  • Вес упаковки21.5 кг
  • Объём упаковки0.21 м3
  • Габариты упаковки для логистики610
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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