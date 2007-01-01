Характеристики товара
Описание
Пластиковый барный стул Wave Barstool с корпусом из переработанного технополимера
Каркас выполнен из хромированной стали диаметром 16 мм.
Данная модель подходит для использования во внутреннем интерьере кафе, ресторанов
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Глубина530 мм
- Высота1160 мм
- Высота до сиденья800 мм
- Вес7.4 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасасталь
- Допустимая нагрузка120 кг
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки570 мм
- Высота упаковки540 мм
- Глубина упаковки840 мм
- Вес упаковки17.80 кг
- Объём упаковки0.26 м3
- Изделия стопируютсяНет