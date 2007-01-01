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Настоящее фото товара Стул барный пластиковый Wave, хром, лен, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный пластиковый Wave, хром, лен
147 оценок
22 090
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Стул барный пластиковый Wave, хром, лен - фото 1Стул барный пластиковый Wave, хром, лен - фото 2Стул барный пластиковый Wave, хром, лен - фото 3Стул барный пластиковый Wave, хром, лен - фото 4

Стул барный пластиковый Wave, хром, лен

Артикул: CH-026-859
147 оценок
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота1160 мм
  • Высота до сиденья800 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Пластиковый барный стул Wave Barstool с корпусом из переработанного технополимера
Каркас выполнен из хромированной стали диаметром 16 мм.
Данная модель подходит для использования во внутреннем интерьере кафе, ресторанов

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота1160 мм
  • Высота до сиденья800 мм
  • Вес7.4 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасасталь
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки570 мм
  • Высота упаковки540 мм
  • Глубина упаковки840 мм
  • Вес упаковки17.80 кг
  • Объём упаковки0.26 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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