Стул барный пластиковый Wave, хром, лен

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Характеристики товара

Описание

Пластиковый барный стул Wave Barstool с корпусом из переработанного технополимера
Каркас выполнен из хромированной стали диаметром 16 мм.
Данная модель подходит для использования во внутреннем интерьере кафе, ресторанов

Размер упаковки:
570х540х840 мм

Вес брутто:
17.8 кг

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Основные характеристики

  • Высота1160 мм
  • Высота до сиденья800 мм
  • Ширина510 мм
  • Глубина530 мм
  • Вес7.4 кг
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяпластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Объём упаковки0.26 м3

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