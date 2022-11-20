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Стул Eames DAW белый

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Характеристики товара

Описание

Лаконичный и оригинальный дизайн, надежность и долговечность, функциональность и практичность, простота в уходе и универсальность – все это стул DAW. Удобное сиденье из качественного и прочного PP пластика, который легко очищать от любых загрязнений, повторяет форму тела, обеспечивая сидящему комфорт. Эргономичные подлокотники позволяют использовать модель в качестве рабочего кресла. Основание, выполненное из массива бука и прочной стали, очень устойчивое и надежное. .

1 коробка / 4шт.
Габариты.: 62х62х50
Вес брутто: 17,5
Объем: 0,19

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Основные характеристики

  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Ширина620 мм
  • Глубина620 мм
  • Вес3.9 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяпластик
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки620 мм
  • Высота упаковки620 мм
  • Глубина упаковки500 мм
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Вес упаковки17.50 кг

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