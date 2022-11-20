Характеристики товара
Описание
Лаконичный и оригинальный дизайн, надежность и долговечность, функциональность и практичность, простота в уходе и универсальность – все это стул DAW. Удобное сиденье из качественного и прочного PP пластика, который легко очищать от любых загрязнений, повторяет форму тела, обеспечивая сидящему комфорт. Эргономичные подлокотники позволяют использовать модель в качестве рабочего кресла. Основание, выполненное из массива бука и прочной стали, очень устойчивое и надежное. .
1 коробка / 4шт.
Габариты.: 62х62х50
Вес брутто: 17,5
Объем: 0,19
Основные характеристики
- Высота810 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Ширина620 мм
- Глубина620 мм
- Вес3.9 кг
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяпластик
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки620 мм
- Высота упаковки620 мм
- Глубина упаковки500 мм
- Объём упаковки0.19 м3
- Вес упаковки17.50 кг