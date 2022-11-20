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Стул Eames DSR кремовый - фото 1Видеообзор стула Eames от ChiedoCover - видео 2

Стул Eames DSR кремовый

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Стул Eames DAR бежевый
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Стул Eames DAR бежевый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота810 мм
  • Ширина460 мм
  • Глубина545 мм
  • Вес4 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветбежевый

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