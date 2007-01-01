Характеристики товара
Описание
Ультра стильный стул EAMES DSR по праву считается грандиозным изобретением в мире дизайна мебели, задавшим новую тенденцию для его развития. Простая, грациозная форма подходит для любого места, как для дома, так и для ресторана, кафе, развлекательного центра, офиса или отеля.
Модель DSR приобрела легендарный статус не только из-за своего дизайна и универсальности, но и благодаря высочайшему уровню комфорта. За счёт глубокой посадки и анатомически правильного изгиба спинки и сиденья, Вы чувствуете себя максимально удобно. Чаша стула выполнена из высококачественного полипропилена. Металлические ножки прочно крепятся к встроенным в чашу металлическим пластинам через резиновые шайбы. Благодаря этому стул EAMES DSR не только удивительно удобный, но и чрезвычайно прочный и устойчивый.
(Дер):
Сиденье: полипропилен
Усиленные закладные
Каркас: металл (хром)
Вес, кг: 4
Размеры (Ш*Г*В), см: 45*46*82
Нагрузка, кг: 150
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина535 мм
- Высота800 мм
- Высота до сиденья400 мм
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасасталь
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки500 мм
- Высота упаковки600 мм
- Глубина упаковки590 мм
- Вес упаковки5.2 кг
- Объём упаковки0.18 м3
- Изделия стопируютсяНет