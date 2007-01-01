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Настоящее фото товара Стул Eames DSR кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Eames DSR кремовый
82 оценки
3 290
Товар в корзине. Перейти
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Стул Eames DSR кремовый

Артикул: CH-003-748
82 оценки
Основные характеристики
  • Ширина460 мм
  • Глубина535 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья400 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Ультра стильный стул EAMES DSR по праву считается грандиозным изобретением в мире дизайна мебели, задавшим новую тенденцию для его развития. Простая, грациозная форма подходит для любого места, как для дома, так и для ресторана, кафе, развлекательного центра, офиса или отеля.

Модель DSR приобрела легендарный статус не только из-за своего дизайна и универсальности, но и благодаря высочайшему уровню комфорта. За счёт глубокой посадки и анатомически правильного изгиба спинки и сиденья, Вы чувствуете себя максимально удобно. Чаша стула выполнена из высококачественного полипропилена. Металлические ножки прочно крепятся к встроенным в чашу металлическим пластинам через резиновые шайбы. Благодаря этому стул EAMES DSR не только удивительно удобный, но и чрезвычайно прочный и устойчивый.

(Дер):
Сиденье: полипропилен
Усиленные закладные
Каркас: металл (хром)
Вес, кг: 4
Размеры (Ш*Г*В), см: 45*46*82
Нагрузка, кг: 150

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина535 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья400 мм
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасасталь
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки500 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки590 мм
  • Вес упаковки5.2 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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