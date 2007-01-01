Характеристики товара
Описание
Стул Франкфурт серый, каркас массив бука, спинка качественный пластик, обивка сиденья экокожа
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Глубина540 мм
- Высота830 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Материалпластик, дерево
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасадерево
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки510 мм
- Высота упаковки700 мм
- Глубина упаковки550 мм
- Вес упаковки6.4 кг
- Объём упаковки0.20 м3
- Изделия стопируютсяНет