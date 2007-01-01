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Настоящее фото товара Стул ФРАНКФУРТ НЬЮ, серый, деревянные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
Стул ФРАНКФУРТ НЬЮ, серый, деревянные ножки
26 оценок
3 09054
6 690 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул ФРАНКФУРТ НЬЮ, серый, деревянные ножки - фото 1Стул ФРАНКФУРТ НЬЮ, серый, деревянные ножки - фото 2Стул ФРАНКФУРТ НЬЮ, серый, деревянные ножки - фото 3Стул ФРАНКФУРТ НЬЮ, серый, деревянные ножки - фото 4Стул ФРАНКФУРТ НЬЮ, серый, деревянные ножки - фото 5Стул ФРАНКФУРТ НЬЮ, серый, деревянные ножки - фото 6
Распродажа

Стул ФРАНКФУРТ НЬЮ, серый, деревянные ножки

Артикул: CH-008-574
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина490 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Франкфурт серый, каркас массив бука, спинка качественный пластик, обивка сиденья экокожа

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Материалпластик, дерево
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасадерево
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки510 мм
  • Высота упаковки700 мм
  • Глубина упаковки550 мм
  • Вес упаковки6.4 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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