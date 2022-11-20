Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина480 мм
- Высота790 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьявельвет
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый, розовый
- Страна изготовленияКитай
Стул Solar, красный
Стул Solar, серый
Стул AV 417, серый микровелюр
Стул AV 415, бордовый
Стул AV 412, светло-серый
Стул AV 411, бирюзовый
Стул AV 410, серо-коричневый
Стул AV 408, с отстрочкой, розовый
Стул AV 407, глиняный оранжевый
Стул AV 406, сиреневый
Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая
Стул Хит 25мм - золото, бежевый ромб
Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синий
Стул пластиковый Moon, белый, янтарный
Стул Opus
Стул Кьявари-2 белый, с мягким сиденьем
Стул обеденный Batista, серый