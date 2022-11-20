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Стул Филл, розовый - фото 1

Стул Филл, розовый

Артикул: CH-051-078
14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Высота790 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьявельвет
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый, розовый
  • Страна изготовленияКитай

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