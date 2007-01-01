Характеристики товара
Описание
Диван Стронг – модель, созданная для тех, кто ценит функциональный дизайн и выразительную геометрию.
Надёжный каркас из высококачественных материалов без труда выдерживает интенсивное использование и высокую проходимость. Полукруглая форма и чёткая архитектурная линия основания подчёркивают современный характер вашего заведения, формируя атмосферу стильного минимализма и камерности одновременно.
Высокая спинка с вертикальной рельефной простёжкой создаёт эффект уютного «кокона» и придаёт дивану ярко выраженную индивидуальность. Глубокое, мягкое сиденье с плавным радиусом обеспечивает комфорт даже при длительном времяпрепровождении гостей — идеальное решение для зон ожидания, лаунж-пространств и камерных посиделок.
Мы понимаем, насколько важна надёжность в сфере Хорека. Поэтому при разработке этого дивана особое внимание уделено качеству материалов и конструкции. Прочный каркас и износостойкая обивка устойчивы к истиранию, деформации и мелким повреждениям, долго сохраняя презентабельный внешний вид и форму.
Ключевые преимущества:
• Непревзойдённая прочность: рассчитан на постоянную эксплуатацию в заведениях с высокой нагрузкой.
• Легкость в уходе: обивка легко очищается от повседневных загрязнений, что экономит время и ресурсы персонала.
• Современный дизайн: полукруглая форма и вертикальная стёжка создают эффектный акцент и подчёркивают стиль вашего интерьера.
• Комфорт для гостей: продуманная глубина посадки и высокая спинка обеспечивают удобство даже при длительном отдыхе.
• Долгосрочная инвестиция: устойчивые к износу материалы и надёжная конструкция позволяют надолго забыть о замене мебели.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина2370 мм
- Глубина1920 мм
- Высота925 мм
- Вес45 кг
- Материал каркасафанера, дерево
- Каркас диванаДерево
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Ширина упаковки2420 мм
- Высота упаковки1970 мм
- Глубина упаковки975 мм
- Вес упаковки47 кг
- Объём упаковки4.65 м3
- Изделия стопируютсяНет