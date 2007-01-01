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Настоящее фото товара Диван Стронг, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Стронг
100 оценок
71 990
Товар в корзине. Перейти
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Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Диван Стронг производства ChiedoCover

Диван Стронг

Артикул: CH-049-157
100 оценок
Основные характеристики
  • Ширина2370 мм
  • Глубина1920 мм
  • Высота925 мм
  • Вес45 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Диван Стронг – модель, созданная для тех, кто ценит функциональный дизайн и выразительную геометрию.

Надёжный каркас из высококачественных материалов без труда выдерживает интенсивное использование и высокую проходимость. Полукруглая форма и чёткая архитектурная линия основания подчёркивают современный характер вашего заведения, формируя атмосферу стильного минимализма и камерности одновременно.

Высокая спинка с вертикальной рельефной простёжкой создаёт эффект уютного «кокона» и придаёт дивану ярко выраженную индивидуальность. Глубокое, мягкое сиденье с плавным радиусом обеспечивает комфорт даже при длительном времяпрепровождении гостей — идеальное решение для зон ожидания, лаунж-пространств и камерных посиделок.

Мы понимаем, насколько важна надёжность в сфере Хорека. Поэтому при разработке этого дивана особое внимание уделено качеству материалов и конструкции. Прочный каркас и износостойкая обивка устойчивы к истиранию, деформации и мелким повреждениям, долго сохраняя презентабельный внешний вид и форму.

Ключевые преимущества:

• Непревзойдённая прочность: рассчитан на постоянную эксплуатацию в заведениях с высокой нагрузкой.
• Легкость в уходе: обивка легко очищается от повседневных загрязнений, что экономит время и ресурсы персонала.
• Современный дизайн: полукруглая форма и вертикальная стёжка создают эффектный акцент и подчёркивают стиль вашего интерьера.
• Комфорт для гостей: продуманная глубина посадки и высокая спинка обеспечивают удобство даже при длительном отдыхе.
• Долгосрочная инвестиция: устойчивые к износу материалы и надёжная конструкция позволяют надолго забыть о замене мебели.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина2370 мм
  • Глубина1920 мм
  • Высота925 мм
  • Вес45 кг
  • Материал каркасафанера, дерево
  • Каркас диванаДерево
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки2420 мм
  • Высота упаковки1970 мм
  • Глубина упаковки975 мм
  • Вес упаковки47 кг
  • Объём упаковки4.65 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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