Товар в корзине. Перейти
Диван Neo, красный велюр, массив бука - фото 1Диван Neo, красный велюр, массив бука - фото 2Диван Neo, красный велюр, массив бука - фото 3Диван Neo, красный велюр, массив бука - фото 4Диван Neo, красный велюр, массив бука - фото 5Диван Neo, красный велюр, массив бука - фото 6Диван Neo, красный велюр, массив бука - фото 7Диван Neo, красный велюр, массив бука - фото 8Диван Neo, красный велюр, массив бука - фото 9

Диван Neo, красный велюр, массив бука

Артикул: CH-052-152
7 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Lecco, изумрудный
Диван Lecco, изумрудный
Следующий Диван Хэнк, Рогожка Bravo grey
Диван Lecco, изумрудный

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина740 мм
  • Высота890 мм
  • Глубина сиденья520 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Обивкавелюр
  • Материал каркасафанера, массив дерева
  • Цветкрасный
  • Страна изготовленияРоссия

Варианты размеров

Ширинамм Глубинамм Высотамм Оптовая цена
1000 740 890 8990
1200 740 890 10390
1400 740 890 11390

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Выполненные заказы

Диван Neo, красный велюр, 1200
Диван Neo, красный велюр, 1200Диван Neo, красный велюр, 1200Диван Neo, красный велюр, 1200
Подробнее о заказе

Похожие товары

Настоящее фото товара Диван Swan, произведённого компанией ChiedoCover
58 690
Оптовая цена
65

Диван Swan

Кресло Swan AviatorНастоящее фото товара Кресло Swan Aviator, произведённого компанией ChiedoCover
67 690
Оптовая цена
69

Кресло Swan Aviator

Диван LAZIO трехместный с трапецией левыйНастоящее фото товара Диван LAZIO трехместный с трапецией левый, произведённого компанией ChiedoCover
370 390
Оптовая цена
95

Диван LAZIO трехместный с трапецией левый

Настоящее фото товара Бескаркасный диван Freedom, модуль D3, произведённого компанией ChiedoCover
от66 990
Оптовая цена
82

Бескаркасный диван Freedom, модуль D3

Настоящее фото товара Бескаркасный диван Freedom, модуль D2, произведённого компанией ChiedoCover
от60 690
Оптовая цена
93

Бескаркасный диван Freedom, модуль D2

Настоящее фото товара Бескаркасный диван Freedom, модуль D1, произведённого компанией ChiedoCover
от41 890
Оптовая цена
68

Бескаркасный диван Freedom, модуль D1

Настоящее фото товара Бескаркасный диван Freedom, модуль E3, произведённого компанией ChiedoCover
от64 290
Оптовая цена
80

Бескаркасный диван Freedom, модуль E3

Настоящее фото товара Бескаркасный диван Freedom, модуль E2, произведённого компанией ChiedoCover
от54 890
Оптовая цена
94

Бескаркасный диван Freedom, модуль E2

Настоящее фото товара Бескаркасный диван Freedom, модуль E1, произведённого компанией ChiedoCover
от45 490
Оптовая цена
30

Бескаркасный диван Freedom, модуль E1

Настоящее фото товара Бескаркасный диван Freedom, модуль B3, произведённого компанией ChiedoCover
от43 290
Оптовая цена
37

Бескаркасный диван Freedom, модуль B3

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Диван Лиссабон двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от63 490
Оптовая цена
32

Диван Лиссабон двухместный

Диван пластиковый с подушками Mykonos бежевыйНастоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Mykonos бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от76 090
Оптовая цена
42

Диван пластиковый с подушками Mykonos бежевый

Диван Napold, охраНастоящее фото товара Диван Napold, охра, произведённого компанией ChiedoCover
124 390
Оптовая цена
99

Диван Napold, охра

Диван Chester 6 классический, черныйНастоящее фото товара Диван Chester 6 классический, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от70 790
Оптовая цена
38

Диван Chester 6 классический, черный

Диван Picasso двухместный темно-серыйНастоящее фото товара Диван Picasso двухместный темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
51 890
Оптовая цена
98

Диван Picasso двухместный темно-серый

Диван Кентау Угловой вельвет красныйНастоящее фото товара Диван Кентау Угловой вельвет красный, произведённого компанией ChiedoCover
от49 990
Оптовая цена
91

Диван Кентау Угловой вельвет красный

Диван Skanes, сосна pinkНастоящее фото товара Диван Skanes, сосна pink, произведённого компанией ChiedoCover
от37 990
Оптовая цена
68

Диван Skanes, сосна pink

Другие товары из раздела прямые диваны

Диван Рубе с подлокотникамиНастоящее фото товара Диван Рубе с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от21 890
35

Диван Рубе с подлокотниками

Настоящее фото товара Диван Дюна черный, произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
Оптовая цена
97

Диван Дюна черный

Диван ЛионНастоящее фото товара Диван Лион, произведённого компанией ChiedoCover
от45 590
Оптовая цена
57

Диван Лион

Мини-диван - "SIGMA"Настоящее фото товара Мини-диван - "SIGMA", произведённого компанией ChiedoCover
45 190
Оптовая цена
48

Мини-диван - "SIGMA"

Диван Ванкувер, 2-х местныйНастоящее фото товара Диван Ванкувер, 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от55 590
Оптовая цена
64

Диван Ванкувер, 2-х местный

Диван Империал, 2-х местныйНастоящее фото товара Диван Империал, 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от58 490
Оптовая цена
96

Диван Империал, 2-х местный

Юта Диван тканевый прямой зеленыйНастоящее фото товара Юта Диван тканевый прямой зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от30 390
Оптовая цена
64

Юта Диван тканевый прямой зеленый

Римини Диван тканевый прямой мятныйНастоящее фото товара Римини Диван тканевый прямой мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от37 990
Оптовая цена
68

Римини Диван тканевый прямой мятный

В наличии 5 шт.
Диван Riolo, терракотНастоящее фото товара Диван Riolo, терракот, произведённого компанией ChiedoCover
70 190
Оптовая цена
57

Диван Riolo, терракот

Диван прямой Жирон, синий/букНастоящее фото товара Диван прямой Жирон, синий/бук, произведённого компанией ChiedoCover
от21 690
Оптовая цена
7

Диван прямой Жирон, синий/бук

Товар в корзине

Диван Neo, красный велюр, массив бука
Диван Neo, красный велюр, массив бука
от 10 390
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Диван Лиссабон двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от63 490
Оптовая цена
32

Диван Лиссабон двухместный

Диван пластиковый с подушками Mykonos бежевыйНастоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Mykonos бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от76 090
Оптовая цена
42

Диван пластиковый с подушками Mykonos бежевый

Диван Napold, охраНастоящее фото товара Диван Napold, охра, произведённого компанией ChiedoCover
124 390
Оптовая цена
99

Диван Napold, охра

Диван Chester 6 классический, черныйНастоящее фото товара Диван Chester 6 классический, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от70 790
Оптовая цена
38

Диван Chester 6 классический, черный