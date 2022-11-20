Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1200 мм
- Глубина740 мм
- Высота890 мм
- Глубина сиденья520 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Обивкавелюр
- Материал каркасафанера, массив дерева
- Цветкрасный
- Страна изготовленияРоссия
|Ширинамм
|Глубинамм
|Высотамм
|Оптовая цена₽
|1000
|740
|890
|8990
|1200
|740
|890
|10390
|1400
|740
|890
|11390
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Диван Swan
Кресло Swan Aviator
Диван LAZIO трехместный с трапецией левый
Бескаркасный диван Freedom, модуль D3
Бескаркасный диван Freedom, модуль D2
Бескаркасный диван Freedom, модуль D1
Бескаркасный диван Freedom, модуль E3
Бескаркасный диван Freedom, модуль E2
Бескаркасный диван Freedom, модуль E1
Бескаркасный диван Freedom, модуль B3
Диван Лиссабон двухместный
Диван пластиковый с подушками Mykonos бежевый
Диван Napold, охра
Диван Chester 6 классический, черный
Диван Picasso двухместный темно-серый
Диван Кентау Угловой вельвет красный
Диван Skanes, сосна pink
Диван Рубе с подлокотниками
Диван Дюна черный
Диван Лион
Мини-диван - "SIGMA"
Диван Ванкувер, 2-х местный
Диван Империал, 2-х местный
Юта Диван тканевый прямой зеленый
Римини Диван тканевый прямой мятныйВ наличии 5 шт.
Диван Riolo, терракот
Диван прямой Жирон, синий/бук