Характеристики товара
Описание
Серия мягких стульев Verdi — торжественный вариант для тех покупателей, которым приглянулись стулья серий Victory и Vicky. Матовый цвет ножек, V-образная строчка на мягкой спинке, плавные линии — в каждой черте стула проявляется аристократичный вкус их обладателя.
Надежный и прочный, стул рассчитан на нагрузку до 150 кг. В стульях этой серии комфорт проявляется в каждой составляющей: в обитых рогожкой мягком сидении и спинке, удобной высоте, подлокотниках и ширине сидения. Хотите показать, кто должен быть во главе стола? Купите стулья серии Verdi, и ни у кого не останется вопросов, кто главный в вашем доме.
Основные характеристики
- Высота830 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина550 мм
- Глубина600 мм
- Вес6,4 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьярогожка
- Максимальная нагрузка150 кг
- Цветбежевый, черный