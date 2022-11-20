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Стул полубарный Elbow светло-серый, бежевый - фото 1Стул полубарный Elbow светло-серый, бежевый - фото 2Стул полубарный Elbow светло-серый, бежевый - фото 3

Стул полубарный Elbow светло-серый, бежевый

Артикул: CH-053-436
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Полубарный стул Elbow создан с любовью и заботой о комфорте. Мягкая обивка спинки и сиденья изготовлена из высококачественных материалов. Благодаря своей уникальной форме и дизайну, этот стул станет прекрасным дополнением к любому интерьеру и создаст уютную атмосферу в вашем доме.

МАССИВ КАРКАСА: бук натуральный
СИДЕНЬЕ И СПИНКА: ткань (Шенилл)

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота1010 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Вес10 кг
  • Максимальная нагрузка110 кг
  • Обивкашенилл
  • Каркасбук
  • Цветбежевый, белый, серый
  • Страна изготовленияРоссия

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