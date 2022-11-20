Стул Полин коричневый

15 оценок

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Стул Полин коричневый

4.8
10 990 ₽14 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

1 коробка / 2 шт.

Габариты: 80,5*60*62CM

Вес брутто: 15,5 кг.

Объем: 0,29 м3

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Основные характеристики

  • Высота790 мм
  • Ширина590 мм
  • Глубина530 мм
  • Вес6 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявельвет
  • Цветкоричневый

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