Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Полин коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Полин коричневый
26 оценок
10 69055
23 290 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Полин коричневый - фото 1Стул Полин коричневый - фото 2Стул Полин коричневый - фото 3Стул Полин коричневый - фото 4Стул Полин коричневый - фото 5Стул Полин коричневый - фото 6Стул Полин коричневый - фото 7
Распродажа

Стул Полин коричневый

Артикул: CH-018-148
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина530 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота790 мм
  • Высота до сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Оскар велюр коричневый
Фотография товара Стул Оскар велюр коричневый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Конгсберг, экокожа антрацит, металлические ножки
Фотография товара Стул Конгсберг, экокожа антрацит, металлические ножки от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул Полин коричневый обивка велюр

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота790 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес6 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал сиденьявельвет
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки805 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки620 мм
  • Вес упаковки15.5 кг
  • Объём упаковки0.30 м3
  • Габариты упаковки для логистики800
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Кензи мятный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кензи мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 79038
14 090 ₽Оптовая цена

Стул Кензи мятный

26
В наличии 22 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Тони от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тони, произведённого компанией ChiedoCover
от6 9907
7 490 ₽

Стул Тони

60
Фотография товара Стул «Apriori K» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул «Apriori K», произведённого компанией ChiedoCover
47 890
Оптовая цена

Стул «Apriori K»

45
Распродажа
Фотография товара Стул Тюльпан полубарный, велюр белла 21 синий, ножки бежевые от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан полубарный, велюр белла 21 синий, ножки бежевые, произведённого компанией ChiedoCover
от8 19011
9 190 ₽

Стул Тюльпан полубарный, велюр белла 21 синий, ножки бежевые

58
Фотография товара Стул Атлант крафт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Атлант крафт, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена

Стул Атлант крафт

49
Фотография товара Стул Бриф Нью велюр, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бриф Нью велюр, серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена

Стул Бриф Нью велюр, серый

26
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул полубарный Марс, спинка велюр Зизи 644,сидение Виола зиг-заг Грей от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Марс, спинка велюр Зизи 644,сидение Виола зиг-заг Грей, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290

Стул полубарный Марс, спинка велюр Зизи 644,сидение Виола зиг-заг Грей

11
  • голубой, белый, черный
  • красный, серый
Фотография товара Стул Zero, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Zero, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Стул Zero, черный

12
Настоящее фото товара Стул Родео Скуар, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Стул Родео Скуар, желтый

13
  • желтый
  • темно-серый
  • бежевый
  • серый
В наличии 18 шт.
Фотография товара Стул Лион, массив бука, андрис серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лион, массив бука, андрис серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 390

Стул Лион, массив бука, андрис серый

9
  • черный, золотой
  • коричневый, золотой, темно-коричневый

С этим товаром покупают

Фотография товара Степ RCH A2320, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Степ RCH A2320, серый, произведённого компанией ChiedoCover
19 490
Оптовая цена

Степ RCH A2320, серый

14
Фотография товара Кресло Кэнди шенилл зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Кэнди шенилл зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
34 990

Кресло Кэнди шенилл зеленый

8
  • зеленый
  • светло-коричневый
В наличии 6 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло лаунж Бонес серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Бонес серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
24 99017
29 990 ₽

Кресло лаунж Бонес серебристый

8
В наличии 16 шт.
Настоящее фото товара Кресло Монро, какао, произведённого компанией ChiedoCover
от42 990
Оптовая цена

Кресло Монро, какао

14
Распродажа
Фотография товара Полукресло Самбука, велюр Велютто 45, лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Самбука, велюр Велютто 45, лак, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29029
14 390 ₽

Полукресло Самбука, велюр Велютто 45, лак

44
Фотография товара Кресло College BX-3760 Black/Green от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College BX-3760 Black/Green, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена

Кресло College BX-3760 Black/Green

7
  • синий, черный
  • зеленый, черный
  • красный, черный
Распродажа
Фотография товара Кресло руководителя ТопЧеирс Феррис, коричневое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя ТопЧеирс Феррис, коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
52 99012
59 990 ₽Оптовая цена

Кресло руководителя ТопЧеирс Феррис, коричневое

26
В наличии 44 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло Лаура от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лаура, произведённого компанией ChiedoCover
от14 29030
20 290 ₽

Кресло Лаура

37
  • Кресло Лаура
  • голубой
  • серый
Фотография товара Кресло Дэми, коричневое, каркас венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Дэми, коричневое, каркас венге, произведённого компанией ChiedoCover
от15 790
Оптовая цена

Кресло Дэми, коричневое, каркас венге

14
Фотография товара Кресло Папилла, велюр, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Папилла, велюр, серый, произведённого компанией ChiedoCover
24 090

Кресло Папилла, велюр, серый

15

Другие товары из раздела мягкие стулья

Фотография товара Стул Darno, темно-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Darno, темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 090
Оптовая цена

Стул Darno, темно-зеленый

67
В пути 2293 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Остин, шенилл Берта 213, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Остин, шенилл Берта 213, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99026
9 390 ₽

Полукресло Остин, шенилл Берта 213, ножки бук

6
  • черный
  • бежевый
  • серый
  • красный, черный
Настоящее фото товара Стул Элис Бар конус, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Стул Элис Бар конус

13
В наличии 21 шт.
Настоящее фото товара Стул Родео Кросс скуар, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена

Стул Родео Кросс скуар, светло-серый

7
  • желтый
  • темно-серый
  • бежевый
  • серый
В наличии 17 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий поворотный, графит, велюр, каркас металл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 490

Стул мягкий поворотный, графит, велюр, каркас металл, черный

10
В наличии 5 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Остин, искусственный мех Флаффи 23 cocoa, бук морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Остин, искусственный мех Флаффи 23 cocoa, бук морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990

Полукресло Остин, искусственный мех Флаффи 23 cocoa, бук морилка светлый орех

15
  • черный
  • бежевый
  • серый
  • красный, черный
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Инсэлбэрг от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Инсэлбэрг, произведённого компанией ChiedoCover
10 290

Стул Инсэлбэрг

15
Фотография товара Стул Изо, черный, кожзам от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Изо, черный, кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
3 990

Стул Изо, черный, кожзам

14
В наличии 150 шт.
Новинка
Фотография товара Деревянный стул Адриано, ткань, вишня / патина от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Деревянный стул Адриано, ткань, вишня / патина, произведённого компанией ChiedoCover
14 690

Деревянный стул Адриано, ткань, вишня / патина

14
В наличии 20 шт.
Новинка
Фотография товара Стул Бинито, черный/бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бинито, черный/бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 790

Стул Бинито, черный/бежевый

9
  • серый, черный
  • Стул Бинито, черный/капучино
  • бежевый, черный
В наличии 11 шт.

Товар в корзине

Стул Полин коричневый
Стул Полин коричневый
от 10 690
23 290 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Степ RCH A2320, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Степ RCH A2320, серый, произведённого компанией ChiedoCover
19 490
Оптовая цена

Степ RCH A2320, серый

14
Фотография товара Кресло Кэнди шенилл зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Кэнди шенилл зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
34 990

Кресло Кэнди шенилл зеленый

8
  • зеленый
  • светло-коричневый
В наличии 6 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло лаунж Бонес серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Бонес серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
24 99017
29 990 ₽

Кресло лаунж Бонес серебристый

8
В наличии 16 шт.
Настоящее фото товара Кресло Монро, какао, произведённого компанией ChiedoCover
от42 990
Оптовая цена

Кресло Монро, какао

14

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности