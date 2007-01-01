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Настоящее фото товара Cтул Стайлс, черная ткань, произведённого компанией ChiedoCover
Cтул Стайлс, черная ткань
5 оценок
10 490
Товар в корзине. Перейти
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Cтул Стайлс, черная ткань

Артикул: CH-051-485
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина620 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья400 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес7.25 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки560 мм
  • Высота упаковки660 мм
  • Глубина упаковки760 мм
  • Вес упаковки9.5 кг
  • Объём упаковки0.28 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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