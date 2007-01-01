Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина620 мм
- Глубина560 мм
- Высота860 мм
- Ширина сиденья400 мм
- Глубина сиденья410 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Вес7.25 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки560 мм
- Высота упаковки660 мм
- Глубина упаковки760 мм
- Вес упаковки9.5 кг
- Объём упаковки0.28 м3
- Изделия стопируютсяНет