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Стул Кьявари Bride пластик белый

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Характеристики товара

Описание

Стул из прочного пластика в классическом дизайне и станет дополнением кухни, ресторана или кафе. Для изготовления использован PP-пластик - прочный, износостойкий и термостойкий материал. Спинка с геометричным дизайном. Максимальная нагрузка стула до 125 кг.
Стулья стопируются, что делает их хранение и перевозку очень простой.

1 коробка / 4 шт.
Габариты: 104*41*66
Вес брутто: 17
Объем: 0,281

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Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Ширина400 мм
  • Глубина465 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Вес3.6 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Максимальная нагрузка125 кг
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки1040 мм
  • Высота упаковки410 мм
  • Глубина упаковки660 мм
  • Объём упаковки0.28 м3
  • Вес упаковки17 кг

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