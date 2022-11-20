Характеристики товара
Описание
Стул из прочного пластика в классическом дизайне и станет дополнением кухни, ресторана или кафе. Для изготовления использован PP-пластик - прочный, износостойкий и термостойкий материал. Спинка с геометричным дизайном. Максимальная нагрузка стула до 125 кг.
Стулья стопируются, что делает их хранение и перевозку очень простой.
1 коробка / 4 шт.
Габариты: 104*41*66
Вес брутто: 17
Объем: 0,281
Основные характеристики
- Высота880 мм
- Высота до сиденья430 мм
- Ширина400 мм
- Глубина465 мм
- Ширина сиденья400 мм
- Глубина сиденья410 мм
- Вес3.6 кг
- Материал каркасапластик
- Материал сиденьяпластик
- Максимальная нагрузка125 кг
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки1040 мм
- Высота упаковки410 мм
- Глубина упаковки660 мм
- Объём упаковки0.28 м3
- Вес упаковки17 кг