Характеристики товара
Описание
Стул пластиковый (Кьявари) белый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина480 мм
- Глубина430 мм
- Высота890 мм
- Ширина сиденья400 мм
- Глубина сиденья410 мм
- Высота до сиденья430 мм
- Вес3.6 кг
- Максимальная нагрузка125 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке7 шт
- Ширина упаковки1600 мм
- Высота упаковки600 мм
- Глубина упаковки600 мм
- Вес упаковки3.7 кг
- Объём упаковки0.18 м3
- Габариты упаковки для логистики890
- Изделия стопируютсяДа